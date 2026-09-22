Ma Capezzone sarà libero di ospitare tutte le rubriche che vuole sul Tempo e contro la Lazio di Lotito?

È ben chiaro che tutto questo pasticciaccio sulla Lazio, Lotito, Maiolini e Masi sia ben più profondo di un semplice articoletto di giornale scritto nientemeno che da Luigi Bisignani sul quotidiano Il Tempo. È abbastanza chiaro pure che il reato ipotizzato nei confronti degli indagati, ovvero la manipolazione del mercato sul titolo della S.S. Lazio non sia una cosa da niente. Poi, certo, le indagini sono in corso e la giustizia farà il suo corso, definendo le precise responsabilità di ciascuno. Però, ecco, se i nomi degli indagati sono già stati fatti da gran parte della stampa, un personaggio presente nelle carte dell’inchiesta e di cui praticamente non si parla – naturalmente perché non risulta indagato – è quello del tenace direttore del Tempo, Daniele Capezzone, che con questa storia, almeno sul piano giudiziario, non c’entra niente. Ex segretario dei Radicali Italiani ed ex deputato, oltre che giornalista e direttore di lunghissimo corso e invincibile opinionista, Capezzone, dopo essere stato direttore editoriale di Libero, da dicembre 2025 ha preso il posto di Tommaso Cerno alla direzione del quotidiano che si affaccia su Montecitorio. Il 31 maggio 2026 pubblicava sul suo quotidiano il pezzo di “Bisi” intitolato “Stadio senza tifosi, Lotito come Nerone? Se il mondo Lazio brucia”. L’articolo conteneva quella che gli inquirenti considerano una notizia falsa, cioè l’esistenza di una presunta offerta d’acquisto della Lazio da parte di JPMorgan per 450 milioni di euro. E non solo. Il 19 giugno Capezzone decideva pure di lanciare l’ex “manager del potere nascosto” come curatore della rubrica “Laziale alza la voce”, invitando direttamente i tifosi a scrivere a Bisignani.