Ma la Rai vuole acquistare un documentario su Vannacci?

L’unica a non essere autore Rai è Diletta Riccelli, giornalista d’inchiesta e di cronaca nera per RomaToday, il cui lavoro sul caso irrisolto di Antonella Di Veroli, la commercialista romana uccisa nel 1994, ha contribuito nel 2025 alla riapertura del fascicolo. Fulvio Benelli, invece, dal giugno 2025 è autore tv e documentarista Rai a contratto; con Cristiano Barbarossa ha lavorato a “Sirene”, programma di Rai 3 dedicato all’attività delle Forze dell’ordine e alle grandi indagini criminali, raccontate attraverso reportage, materiali d’archivio e testimonianze degli investigatori. Dalla ’ndrangheta alla camorra, dalla mafia cinese alla criminalità organizzata internazionale. La prima stagione, trasmessa nel 2012, comprendeva anche un reportage sull’inchiesta di Villa Borea, la casa di riposo di Sanremo al centro di un’indagine per maltrattamenti agli anziani. Benelli ha inoltre collaborato alla sceneggiatura de “L’infiltrato – Operazione clinica degli orrori”, docu-drama andato in onda su Rai 3 nel 2014, dedicato allo scandalo della Clinica Santa Rita di Milano. La sua esperienza televisiva comprende inoltre “Uno Mattina”, per il quale ha lavorato come inviato e autore, mentre al di fuori della Rai ha collaborato con La7, seguendo per “In Onda” anche gli attentati terroristici di Barcellona, e con “Servizio Pubblico”, per il quale ha realizzato un documentario d’inchiesta sulla morte dell’ispettore Filippo Raciti. Giovanni Laccetti, in Rai dal lontano 2012, è già autore del talk show “Cominciamo bene”, dedicato all’attualità e al confronto con ospiti e pubblico, di “Buongiorno Elisir”, programma mattutino di Rai 3 incentrato su salute, medicina e prevenzione, e collaboratore di “Uno Mattina”; è da ben 13 anni autore di “Elisir”, programma sempre di Rai 3 su malattie, cure, prevenzione, alimentazione e corretti stili di vita.