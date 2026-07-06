Ma perché Hamas scioglie il governo di Gaza? “Fanno i moderati perché vogliono i soldi dell'Occidente, ma Israele non ci crederà mai” parla l'analista militare Mirko Campochiari

Questo avvenimento è un punto di svolta storico? Che cosa significa davvero?

Secondo me è un tentativo di riorganizzazione, magari in formule apparentemente più accettabili. Bisogna vedere quanto ci crederanno gli occidentali. Probabilmente quell’organismo lì, che si è radicalizzato, ha portato al disastro più totale e quindi si sta provando a vedere se magari cambierà qualcosa nella gestione. Può essere anche una mossa per ingraziarsi una ricostruzione, qualcosa del genere. Il Comitato Nazionale per l’amministrazione di Gaza, ricordiamo, sta cercando di seguire gli accordi e forse una fazione meno estremista e più riformista sta cercando di raggiungere un punto di caduta. Chissà se riusciranno a marginalizzare gli elementi più radicalizzati che presero il sopravvento.

Un po’ quello che era successo con l’OLP nel periodo del terrorismo palestinese insomma

Sì, un governo tecnico di transizione. Però la decisione ha effetti limitati nell’immediato, perché comunque alla fine il personale amministrativo è quello di prima. Però è un messaggio politico per Hamas che è salito semplicemente quando chi cercava la mediazione non ha ottenuto nulla. La radicalizzazione per dimostrare che combattere avrebbe portato a qualcosa, però, a quanto pare non è servito. Anzi. Nonostante ciò Hamas non ha ancora accettato di disarmarsi. Ad ogni modo, secondo me, questo è sicuramente un passo nella direzione giusta. L’amministrazione, però, rimane la stessa seppur indebolita dallo sfoltimento dei leader, falcidiati da Israele. Tra l’altro è stato di recente organizzato un meeting al Cairo per negoziare tra le varie fazioni su come governare la Striscia di Gaza. Il fatto che Hamas, che prima decideva tutto e non ascoltava nessuno, ora debba mediare con le altre fazioni fa capire quanto sia stato decurtato il suo potere e la sua linea.

Un’apertura per dimostrare qualcosa alla vigilia del vertice Nato di Ankara?

Certamente. Anche perché se non arrivano fondi occidentali non ricostruiranno mai la Striscia di Gaza. Servono veramente grandi investimenti, quindi se non ti fai vedere più “normalizzato” nei rapporti non ottieni nulla. Il problema è che finché Hamas deterrà il potere, non gli verrà mai dato nulla e Israele non lo permetterà. E infatti difficilmente gli israeliani crederanno a questa mossa.