Marco Maisano, immagino la soddisfazione per la riapertura del caso dopo la tua inchiesta.

Sì, è enorme. Ne parlavo con un collega del Messaggero Veneto, che mi ha dato una mano insieme ad altri, come Francesca e Greta (due delle vittime, nda). Mi fa molto piacere aver dato una mano alla ricerca della verità.

Anche grazie al tuo lavoro la procura di Trieste ha riaperto le indagini sugli attentati attribuiti al cosiddetto “Unabomber italiano”. Intanto ti chiedo che cos’hai scoperto e che ha portato gli inquirenti a tornare ad indagare?

È successo che la procura si è resa conto di avere, su nostra indicazione, dei reperti “dimenticati” che non potevano essere ignorati, nonostante il caso fosse archiviato. Bisogna però sottolineare che il procuratore capo nel frattempo è cambiato, Antonio De Nicolo non c’era ai tempi delle prime indagini. È stato lui a darmi la possibilità di ricercare e quando gli ho segnalato quei reperti cos’altro poteva fare? Anche perché ci sono oggi gli strumenti per estrarre il Dna in modo più preciso, ma soprattutto esiste la banca dati. In più la procura ha ritrovato altri 7 reperti molto importanti. Così sono tornati a essere indagati i 10 che lo furono ai tempi, più un altro nome nuovo.

Cosa si conosce di questa nuova persona sotto indagine?

Che è frutto di una testimonianza arrivata in procura dopo che si era capito che le indagini si sarebbero riaperte e si era generata una atmosfera di corsa alla verità, fra Trieste e Pordenone. Ma è una testimonianza piuttosto problematica perché, come spesso accade, anche su questo caso ne sono arrivate tante di strampalate. Credo che la soluzione alla fine arriverà dalla banca dati del Dna.

Com’è possibile che quei reperti siano stati “dimenticarti”?

Non per fare polemica, ma i reperti sono stati anche custoditi male. Andrebbero infatti tenuti in azoto liquido e molto al di sotto dello zero. Per cui non vorrei che alla fine quei reperti non possano essere utilizzati perché non conservati adeguatamente.