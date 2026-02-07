Milano-Cortina 2026 è Vale Rossi-Ghali. E chi si lamenta per la musica classica rappresentata da Bocelli, Zanon e Bartoli non ha capito una cosa fondamentale

Non sono tra quelli che gridano allo scandalo per il trattamento che Balich ha riservato all’opera e alla musica classica nella cerimonia d’inaugurazione di Milano-Cortina 2026. Quindi, se sperate di trovare qui una condanna e grida di lesa maestà, fate bene a smettere di leggere subito così non vi esplode la bile.

Ammetto di essermi seduta sul divano pensando “Difficile fare peggio di Parigi”. E quando ho visto il quadro iniziale di Amore e Psiche con Claudio Coviello e Antonella Albano, circondati da 70 ballerini della Scala, mi sono subito rilassata, magnificando mentalmente la superiorità italiana for ever end ever. Da dove si poteva iniziare, se non da Canova e dal Teatro alla Scala?

Poi, però, vedo calare dal cielo i tre tubi di colori primari, che si mischiano e cambiano la scena. Ed è lì che mi è apparso chiaro che Balich avrebbe fatto un’operazione finissima di bastone e carota, mescolando eccellenza e parodia grottesca.

I tre pupazzoni di Verdi, Rossini e Puccini (che pare D’Alema) si muovono come tre gabibbi in gita fuori porta, e non posso fare a meno di sorridere pensando al furore dei parrucconi e degli integralisti dell’opera. Ma dove sta il genio? Nell’entrata di Matilda De Angelis, che inevitabilmente fa pensare alla questione innominabile non solo perché è direttrice d’orchestra, ma anche per un abito alato che lascia poco spazio all’immaginazione.

Ottimo, la cosa si fa interessante. E infatti arriva Giovanni Andrea Zanon, violinista onnipresente nelle celebrazioni, una sorta di bandiera italiana e a ragione, visto che è bravissimo, comunicativo e controcorrente il giusto per fregarsene degli invidiosi.

Passando per un omaggio (finalmente!) a Raffaella Carrà e un quadro tricolore mozzafiato come tributo a Giorgio Armani, arriva l’inno italiano con Laura Pausini, e tutti si accorgono che non canta dal vivo. Non ve se po’ nasconde niente eh!?

Punto uno: a parte i discorsi, tutta l’inaugurazione è pre-registrata. Avete idea di che operazione televisiva difficilissima sia e del freddo che fa per cantare/parlare dal vivo? Punto due: perché Laura Pausini aveva bisogno di cantare dal vivo l’inno (bellissimo arrangiamento, tra l’altro) alle Olimpiadi per dimostrare di essere una cantante suprema? Ma mi faccia il piacere!