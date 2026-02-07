Milano-Cortina 2026 è Vale Rossi-Ghali. E chi si lamenta per la musica classica rappresentata da Bocelli, Zanon e Bartoli non ha capito una cosa fondamentale

Milano-Cortina 2026 &egrave; Vale Rossi-Ghali. E chi si lamenta per la musica classica rappresentata da Bocelli, Zanon e Bartoli non ha capito una cosa fondamentale
Uno spettacolo che è bastone e carota, alto e basso, come solo Balich sa fare. Nonostante le polemiche (una su tutti: il playback di Laura Pausini), la cerimonia di apertura è una lezione di stile e anche gli onnipresenti della musica classica in chiave pop (ovviamente parliamo di Bocelli) hanno fatto un grande spettacolo

Foto: Ansa

di Tiziana Tentoni

Non sono tra quelli che gridano allo scandalo per il trattamento che Balich ha riservato all’opera e alla musica classica nella cerimonia d’inaugurazione di Milano-Cortina 2026. Quindi, se sperate di trovare qui una condanna e grida di lesa maestà, fate bene a smettere di leggere subito così non vi esplode la bile.

Ammetto di essermi seduta sul divano pensando “Difficile fare peggio di Parigi”. E quando ho visto il quadro iniziale di Amore e Psiche con Claudio Coviello e Antonella Albano, circondati da 70 ballerini della Scala, mi sono subito rilassata, magnificando mentalmente la superiorità italiana for ever end ever. Da dove si poteva iniziare, se non da Canova e dal Teatro alla Scala?

Poi, però, vedo calare dal cielo i tre tubi di colori primari, che si mischiano e cambiano la scena. Ed è lì che mi è apparso chiaro che Balich avrebbe fatto un’operazione finissima di bastone e carota, mescolando eccellenza e parodia grottesca.

 

I tre pupazzoni di Verdi, Rossini e Puccini (che pare D’Alema) si muovono come tre gabibbi in gita fuori porta, e non posso fare a meno di sorridere pensando al furore dei parrucconi e degli integralisti dell’opera. Ma dove sta il genio? Nell’entrata di Matilda De Angelis, che inevitabilmente fa pensare alla questione innominabile non solo perché è direttrice d’orchestra, ma anche per un abito alato che lascia poco spazio all’immaginazione.

Ottimo, la cosa si fa interessante. E infatti arriva Giovanni Andrea Zanon, violinista onnipresente nelle celebrazioni, una sorta di bandiera italiana e a ragione, visto che è bravissimo, comunicativo e controcorrente il giusto per fregarsene degli invidiosi.

Passando per un omaggio (finalmente!) a Raffaella Carrà e un quadro tricolore mozzafiato come tributo a Giorgio Armani, arriva l’inno italiano con Laura Pausini, e tutti si accorgono che non canta dal vivo. Non ve se po’ nasconde niente eh!?

Punto uno: a parte i discorsi, tutta l’inaugurazione è pre-registrata. Avete idea di che operazione televisiva difficilissima sia e del freddo che fa per cantare/parlare dal vivo? Punto due: perché Laura Pausini aveva bisogno di cantare dal vivo l’inno (bellissimo arrangiamento, tra l’altro) alle Olimpiadi per dimostrare di essere una cantante suprema? Ma mi faccia il piacere!

Ghali all&#039;apertura di Milano-Cortina 2026
Ghali all'apertura di Milano-Cortina 2026 Ansa

Ammetto che su Valentino Rossi, che guida il tram con Mattarella passeggero, mi stava scattando la lacrima. Questo Presidente ne sta vedendo di ogni e la scelta di alleggerirlo con il sorriso del Dottore mi sembra un bel pensiero gentile.

Ed ecco che per gli appassionati d’opera e classica parte lo slalom fatale.

Inizia Andrea Bocelli, ma l’attenzione si sposta inevitabilmente sulla disposizione dell’orchestra, che pare stare in tram, e sulla moglie che si intravede dietro mentre lo aiuta a descrivergli ciò che succede sul palco.

È un’immagine che restituisce verità: ci si dimentica troppo spesso che Bocelli è cieco, e che il suo successo è nonostante questo, non grazie a questo. Bocelli è idolatrato nel mondo, seguito e amato da milioni di persone.

Imperdonabile per i giustizieri del web. Canta Nessun Dorma (aka Vincerò): però qui, più che “Vincerò”, al massimo è un “Pareggerò”, perché nelle orecchie abbiamo ancora il bomber Luciano Pavarotti. E ci resterà per sempre.

Arriva Cecilia Bartoli, che canta l’inno olimpico con Lang Lang al pianoforte e il coro di voci bianche della Scala (ancora, sempre e solo la Scala come eccellenza di Teatro italiano nel mondo, il che già è una risposta a tante domande degli ultimi tempi).

Ho amato Brenda Lodigiani con i gesti italiani (linguaggio non verbale prezioso, lo farei diventare patrimonio Unesco) e la superstar Sabrina Impacciatore, che diverte moltissimo come sempre.

Mariah Carey? Il fuori onda del gobbo di “Volare” in broccolino è imperdibile.

Mentre Charlize Theron è maestosa con il suo messaggio di pace ispirato a Nelson Mandela.

Andrea Bocelli all&#039;apertura di Milano-Cortina 2026
Andrea Bocelli all'apertura di Milano-Cortina 2026 Ansa

Ma è Ghali/Rodari il momento più alto, nonostante tutta la polemica inutile. Allora, non andare, no? Invece bene che sia andato, e bellissima la scelta di una ripresa sempre dall’alto, che è proprio il concetto della sua esibizione dedicata alla pace, visto che poi i ballerini diventano colomba. E ai soliti spara sentenze che “Ecco, Ghali non lo inquadrano mai gomblottooo”, vorrei ricordare che la regia di un evento così non si fa tre giorni prima leggendo i social, ma con mesi/anni di anticipo. Ritentate.

Il ritorno dei tre gabibbi Verdi, Puccini e Rossini sulle note di “Vamos a la Playa/Milano-Cortina” è assolutamente iconico: uno schiaffo in faccia a chi già stava con la giugulare di fuori perché “Scandaloooo”.

Insomma, Balich e Michieletto non raccontano la bellezza e il genio italiano edulcorandoli. Ne mostrano anche tutti i lati controversi e grotteschi in modo visionario e spietato. Un Fleurs du mal in mondovisione, concepito come viaggio mentale sotto effetto di stupefacenti.

A Snoop Dogg piace questo elemento.

di Tiziana Tentoni

Foto:

Ansa

