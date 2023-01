Morgan dà ragione a Scanzi: “Non è ipocrita, gli intellettuali vanno pagati, anche a scuola”. E fa un appello alla Meloni

In Inghilterra o in USA professionisti come Scanzi o come altri che hanno una preparazione e un’esperienza di notevole utilità per i giovani e gli studenti, se si mettono a disposizione a livello pubblico nelle scuole e nelle accademie statali vengono pagati e portati nel palmo di mano, perché sono degli outsider, delle risorse per la formazione.

Scanzi dice il vero, e come lui gli intellettuali non vivono di aria, studiano e dedicano il loro tempo alla indagine, alla ricerca, alla lettura, alla scrittura, per poi usare quel bagaglio di acquisizioni al fine di divulgare un sapere, di tramandare, come fanno i professori, come fanno le persone negli spettacoli d’arte, nei teatri, i musicisti nei concerti, i giornalisti, gli scrittori, i cineasti, gli autori televisivi e di canzoni, sono il popolo culturale, sono gli intellettuali, e lavorano sodo, e sono la ricchezza della nostra società, vanno valorizzati e rispettati per ciò che conoscono e per ciò che danno agli altri. Tutto qua.