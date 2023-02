MOW, Paura e Delirio a Sanremo: reportage della nostra folle settimana al festival della canzone

Prima di Sanremo c’è la strada per arrivarci. Con Suzuki a supporto dell’intero Festival non potevamo scegliere un’auto diversa, motivo per cui abbiamo finito per lavorare anche in viaggio. Sulla Suzuki S-Cross Hybrid in dotazione sale Alvise Rigo: ex rugbista, finalista a Ballando con le stelle, attore per Ferzan Ozpetek in Nuovo Olimpo. Ne produciamo una lunga intervista tra sport, viaggi e qualunque cosa venga in mente ad Alvise, che canta Papa Nero dei Pitura Freska (in gara a Sanremo nel 1997) in dialetto veneziano. Arriviamo al tramonto, appena in tempo per invadere i due appartamenti che abbiamo preso in affitto e mettere il vestito buono e ritirare gli accrediti per il Green Carpet. Scendendo in città dalle colline vediamo la nave da crociera, l’enorme Suzuki Stage in piazza, il traffico già impazzito anche se è soltanto lunedì. Fuochi d’artificio, caos. Una costante da subito e per tutta la settimana sono i capannelli di gente ad ogni angolo: aspettano le star per un selfie come cacciatori del pleistocene, pronti a lanciarsi sul primo pezzo di carne che passa loro davanti. Ci sentiamo nel posto giusto e al momento giusto per fare casino. Suzuki S-Cross, durante la settimana, è stato l’unico mezzo di trasporto degno di questo nome, l’unico veramente in grado di portare valigie e persone. Capiente e comoda, con uno sterzo adatto anche ai vicoli sanremesi, è stata il nostro rifugio, un luogo sicuro per affrontare il marasma.