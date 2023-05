Non rompete i Meloni ad Arisa

E continua: “Le sue non sono posizioni aperte, ma secondo me si comporta come una madre molto severa e spaventata. Una madre che non è solo madre di un figlio, ma ne ha quattro, e allora sembra che lei faccia cose che vadano bene per tutti e quattro i figli, magari penalizzandone uno… Ci vuole tempo, da parte nostra serve un cambio di atteggiamento: non sempre in lotta, ma in dialogo”.

Dialogo a cominciare dai prossimi gay pride di Roma e Milano, cui Arisa dovrebbe prendere parte: “Vorrei cercare di ampliare la rappresentanza nei media, la comunità non è fatta solo di macchiette e di cose oscene e plateali, ma anche di gente come tutti, colta, dobbiamo smettere di spaventare, anzi chi fa un certo percorso, spesso tormentato e difficile, sviluppa una sensibilità maggiore, è un grande dono per tutta la comunità…”.