Odifreddi sull’alluvione: “Se sfrutti il suolo poi non puoi piangerti addosso”. E su Rovelli e l’Intelligenza Artificiale…

L’alluvione divide la politica. La colpa è dell’uomo o della natura?

Quando piove è sempre governo ladro, no? In parte il clima è responsabile. Ce ne sono state tantissime di alluvioni. Il problema è che abbiamo fatto tutto il possibile per far sì che questi eventi facciano il maggior danno. Prendere tutta la sabbia dal letto del fiume, per esempio, convinti che questo non cambi le cose. Costruire negli alvei dei fiumi solo perché non piove da decenni. Disboscare le rive, togliere gli alberi che servono, come i salici. Se lo fai sistematicamente certo non ci si può piangere addosso quando accadono queste cose. Non possiamo certo prendercela con degli eventi naturali.