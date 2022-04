Ok, ci sono la guerra e il Covid, ma perché non si parla più degli sbarchi di migranti in Sicilia?

Covid, guerra in Ucraina, crisi energetica e climatica e pure la cronaca nera. Chi pensava che non ci sarebbe stato più tempo per parlare degli sbarchi in Sicilia? Perché sì, gli sbarchi stanno continuando: mentre la narrazione mainstream – giustamente, ci mancherebbe – continua a raccontare l’impasse per trovare la pace fra Russia e Ucraina, continuano ad arrivare persone in difficoltà sulle coste siciliane e le autorità locali lo sottolineano. Un paio di giorni fa a Pozzallo sono arrivate 400 persone nella notte.

Nei primi quattro mesi del 2022, infatti, non si è attenuata l’emergenza degli sbarchi con 8441 persone arrivate in Italia, numero di poco inferiore alle 8522 persone sbarcate nello stesso periodo del 2021, come spiega il Ministero dell’Interno. Migranti che arrivano, in particolare in queste ultime settimane, dalla Siria e dalla Libia, ma anche Niger, Nigeria e Eritrea. Il Rapporto 2022 del Centro Astalli, il Servizio dei Gesuiti ai rifugiati, ha spiegato: che nell’intero 2021 sono stai 67.040 i migranti arrivati in Italia via mare, quasi il doppio rispetto ai 34.154 dell'anno scorso, cui i minori stranieri non accompagnati sono stati 9.478, a fronte dei 4.687 del 2020. Una situazione in numeri che si traduce anche in una situazione complessa anche dal punto di vista umanitario con torture e stupri. Sempre il rapporto Astalli, infatti, evidenzia che le 213 donne seguite in Italia dal servizio di ginecologia dopo gli sbarchi hanno subìto torture e abusi: le persone che hanno ricevuto un certificato medico-legale da presentare alla Commissione territoriale sono state 334. La questione delle donne è preoccupante anche per il caso-torture. Sebbene fra i migranti in arrivo siano ancora gli uomini il sesso maggiormente colpito dalle torture, il numero delle donne è in aumento ed è pari al 32% del totale.