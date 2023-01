Certo, a questo punto ci sarebbero tutti i motivi per montasi la testa. Non sarebbe la prima volta che un (relativamente) giovane imprenditore, partito dal basso, arriva a toccare il cielo con un dito e poi finisce per rovinare tutto perché abbagliato dalle luci della popolarità. E queste sirene sono arrivate anche alle orecchie di Mazzanti, come ha ammesso lui stesso: “Il successo può essere pericoloso, per questo mi dico sempre di restare coi piedi per terra. Mi hanno detto che sono il numero uno, qualcuno ha detto che diventerò come McDonald’s, ma per adesso perseguo i valori della mia vita, famiglia e lavoro”. Un primo assaggio di cosa può accadere a staccare troppo i piedi da terra l’ha avuto poco tempo fa quando ha comprato una Lamborghini e ha pubblicato la foto sui social con orgoglio, ma è stato duramente criticato: “Mi hanno offeso la mamma, la nonna, la sorella... in giro c’è tanta cattiveria. Dicono che non dovevo ostentare l’acquisto, ma ho condiviso una gioia. Da sette anni vado alle Maldive con la famiglia ogni inverno. Dovrei nascondere anche questo? E allora i miei dipendenti dovrebbero nascondere che vanno a sciare in montagna? Le critiche sono arrivate soprattutto dai fiorentini e questa cosa mi fa male. Forse sono invidiosi del mio successo”. È proprio così, Mazzanti avrà la terza media e non conoscerà l’inglese, ma le cose sembra capirle al volo. E se riuscirà a continuare a tenere vivo l’insegnamento di suo padre, probabilmente non rischierà di rovinare tutto quello che ha costruito: “Una mattina non mi svegliai ed entrai tardi al lavoro. Quando arrivai mio babbo mi sollevò di peso, dicendo che il mio comportamento era irrispettoso nei confronti di chi, come loro, si faceva il culo. Da quel giorno non ho più sgarrato. Ho pulito pentole per un anno. Ma in discoteca con gli amici”. Ecco come si arriva a fatturare 23 milioni di euro con la schiacciate.