Ok, ma l’ondata polare in Italia quando finirà? Gli esperti: “Una delle più forti degli ultimi 20 anni, ma…” Gelate, temperature sotto lo zero, rischio piogge e neve dal nord fino alla Puglia e…

Possibili sviluppi a fine febbraio

Gli ultimi aggiornamenti meteorologici indicano una tendenza da monitorare con attenzione. Si prospetta infatti il ritorno di pioggia e neve su molte regioni italiane e il perdurare del freddo. «La causa va ricercata alle alte latitudini, dove staziona il Vortice Polare che, verso la fine di febbraio, potrebbe letteralmente frantumarsi, con importanti ripercussioni su Europa e Italia», spiega Tedici. Gli indici atmosferici principali lasciano ipotizzare una fase finale dell’inverno particolarmente dinamica, con scambi di masse d’aria gelide dall’Artico pronte a spostarsi verso sud, coinvolgendo anche il Mediterraneo.

La situazione attuale

Intanto, sul bacino del Mediterraneo la pressione sta iniziando ad aumentare, portando a un miglioramento delle condizioni meteorologiche soprattutto al Nord e al Centro, dove il sole è tornato a splendere. Tuttavia, le temperature restano rigide, soprattutto di notte. Al Sud, invece, si risentono ancora gli effetti di un vortice ciclonico in movimento verso la Grecia, con qualche possibilità di pioggia debole, soprattutto nell’area ionica, e una maggiore copertura nuvolosa. «Le temperature minime ci ricordano che siamo ancora in pieno inverno - osserva Tedici -. Nei vicini Balcani è in corso una vera e propria ondata di gelo con valori sottozero anche in pieno giorno. Quanto durerà questa ondata di freddo? In Italia fino a mercoledì, ma a fine febbraio è possibile un’ultima irruzione di aria fredda dal Polo Nord».

L’inverno, insomma, non sembra voler mollare la presa, e la fine del mese potrebbe riservare ancora sorprese gelide.