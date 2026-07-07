Tutto quello che sappiamo sui due 007 italiani arrestati a Roma alla vigilia del vertice NATO ad Ankara

La convergenza degli interessi russi e americani sull’Italia, che è pur sempre la testa di ponte nel Mediterraneo e nell’Unione Europea, è palese. Destabilizzare l’Italia vuol dire avere un importante grimaldello per dividere l’Unione Europea al suo interno e frammentare il Mercato Comune Europeo e mettere uno contro l’altro quei Paesi che a corrente alternata parlano di Difesa Comune Europea, una chimera, certo, ma pur sempre una creatura mitologica capace di evocare sentimenti e tentazioni che paradossalmente si cerca di arginare con il mondo AfD-centrico e la sua ragnatela, contro l’Unione Europea e a favore del riarmo, della leva militare. Impossibile a queste latitudini fare valutazioni attorno al caso concreto. Quattro dei sette indagati sono militari in servizio. Se ne stanno occupando le procure ordinaria e militare di Roma in due procedimenti penali distinti. Quello ordinario è coordinato dalla pm Lucia Lotti, mentre quello militare dall’aggiunta Antonella Masala e dal pm Enrico Peluso. Come riporta SkyTg24 Il principale indagato è un 59 enne ex sottoufficiale dei carabinieri con un passato nel settore dell'intelligence. L'uomo avrebbe incontrato più volte un agente di Mosca in Italia, che però, al momento, a differenza dell'ex agente italiano, gode di immunità ed è al riparo dai provvedimenti giudiziari sul territorio italiano. Perché? Pare strano, ma è la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, i diplomatici accreditati presso un o Stato godono di immunità dalla giurisdizione penale del Paesee ospitante, dunque il russo in questione è necessariamente parte del corpo diplomatico russo in Italia. L'agente indagato avrebbe avuto sei fonti, militari ai tempi in servizio per incarichi altamente riservati.