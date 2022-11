Giunta la notizia alle orecchie di MOW, subito è saltato in mente, come a moltissimi altri, l'episodio del battibecco con Matteo Salvini del 2019. Una querelle a suon di Instagram, contro la potenza di fuoco e i bombardamenti con foto improbabili, da parte dell'allora "capitano" della Lega. Ma oggi è tutto un altro mondo: Morisi è scomparso dai radar, che forse le ideone su cosa pubblicare online erano dovute ai postumi di festini a base di Chemsex e insieme alle ragguardevoli dimensioni degli organi sessuali di prostituti: ok maschi, ma pure stranieri, seppur comunitari. Quelle vicende hanno ampiamente ridimensionato il ruolo di "social media manager", che suonava come un lavoro figo, ma la cronaca nazionale ha dimostrato che non lo è mica tanto. Che cose da provinciali, come dicono nella “Milano da bere”. E per entrare in quella dei salotti bene, MOW indossa un Majorino vintage e trendy: nel 2016 e in campagna elettorale per le amministrative, vinte poi dal "candidato manciuriano" l'avvocato Pisapia, sbucò fuori un video d'antan con cui i social letteralmente impazzirono: negli anni ‘90 dopo un intervento dell'ordine pubblico a scuola, di un imberbe Majorino studente, di fronte alle telecamere del TG5 di Mediaset. Sei anni fa si trasformò subito in un tam-tam e in un meme, con l'altrettanto giovane e affascinante attore americano: Brad Pitt. Lo racconta ancora oggi il video pubblicato dalla tv online del quotidiano Il Secolo XIX. Per la gioia dei propri lettori, MOW propone anche il sequel in versione fotografica, che documenta il cambiamento d'immagine di Majorino: da Brad Pitt a "Silent Bob", celeberrimo personaggio del lungometraggio cult "Clerks".