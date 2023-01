Querelare sposta la discussione in tribunale. È un metodo.

Sì, perché alla fine ne esce sempre vincitore comunque, e per un motivo molto semplice: lui denuncia usando i soldi pubblici, cioè con le tasse dei cittadini, e i cittadini devono difendersi pagandosi l’avvocato di tasca propria. Non spende mai un euro di suo, e così facendo ottiene senza fatica l’intimidazione delle voci critiche, che vengono tacitate. Che sia direttamente lui o qualche organo regionale, il risultato è quello. Il caso Crisanti, in questo senso, è paradigmatico. L’esposto contro di lui era ridicolo, quasi assurdo, perché in realtà fatto contro uno studio scientifico pubblicato sulla più importante rivista internazionale, Nature. Il potere contro uno scienziato, una cosa che non si vedeva dai tempi di Galileo Galilei. Ma ricordo anche la querela, archiviata, contro Natalino Balasso, la denuncia contro Enrico Cappelletti del Movimento 5 Stelle e contro l’attivista Alberto Peruffo sullo scandalo dell’inquinamento da Pfas, o ancora, contro il giornalista Renzo Mazzaro, con il paradosso che Mazzaro, che ha raccontato in passato il “sistema Galan”, non è mai stato denunciato da Galan mentre ora sì (e anche nel suo caso, la querela è stata archiviata). Voglio sottolineare, però, che in tribunale non vengono trascinati solo nomi noti, ma anche cittadini comuni, ad esempio medici e sindacalisti da parte dei dirigenti delle Ulss, che sono nominati dalla Regione.

Nel caso di Crisanti lo scoop di Report ha riguardato le parole di Zaia, non indagato, estratte dalle intercettazioni per l’indagine che ha portato alla richiesta di rinvio a giudizio per Roberto Rigoli, ex coordinatore delle microbiologie del Veneto nel 2020, e di Patrizia Simionato, allora direttore generale di Azienda Zero. Intercettazioni, quindi, a differenza di quel che sostiene Zaia, pubblicabili, essendosi chiusa la fase istruttoria. Però in ogni caso non penalmente rilevanti, per quanto lo riguarda. Perché dovrebbe addirittura dimettersi, come avete chiesto come opposizione?

Perché da quelle parole si evince l’accanimento contro chi viene considerato un avversario. “Un anno che lo prendiamo di mira”, bisogna “portarlo allo schianto”: un’acredine che denota un’incapacità totale di accettare il dibattito politico.