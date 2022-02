Due bocciature importanti da parte della Consulta. Come vede il “no” all’Eutanasia e cosa potrebbe accadere in aula?

Sono stati bocciati i quesiti più sentiti e comprensibili. Per quanto riguarda l’Eutanasia, dopo aver superato il primo scoglio in Parlamento, temo che rischi di essere una carneficina. Sono tutti voti segreti, non so bene che legge uscirà e se mai uscirà. Sarebbe stato meglio una pronuncia popolare, come fu per aborto e divorzio, quando si pensava che il Paese fosse allineato con la classe politica, ma in realtà dimostrò di essere più avanti. Penso sarebbe successo lo stesso con l’Eutanasia…

E sulla legalizzazione della Cannabis? Un altro no pesante…

È un’occasione persa, dobbiamo aspettare le motivazioni della Consulta per il ragionamento, ma dalle cose che sentivo il tema di discussione è che questo avrebbe messo in crisi l’Italia rispetto ai trattati internazionali. Negli Usa, quando si vota per le presidenziali, si fanno referendum sulla legalizzazione, puntualmente passano e in 18-19 stati la coltivazione è legalizzata. Eppure, aderiscono tutti ai trattati internazionali, resto perplesso… quindi vedremo le motivazioni.

Cannabis e Eutanasia hanno riportato i giovani vicini alla politica, c’è stata grande partecipazione.

Esatto! Ho raccolto le firme per tutti i referendum e lì c’erano tanti ragazzi a partecipare. In Costituzione abbiamo l’articolo 75 che mette i paletti sui quali non si possono fare i referendum e li specifica. Da quando la Corte ha iniziato a vagliare le richieste, mano a mano, ha ampliato e stravolto il precetto Costituzionale. Di volta in volta, ha usato argomenti per rendere inammissibile il referendum. Non voglio dire che siano sentenze politiche, ma sono condizionate dal clima politico che c’è.