Rivolte dei camionisti contro il caro-carburante: “Il Governo trovi una soluzione, o gli scaffali rimarranno vuoti”

Galanti, quali sono le vostre proposte?

“Ci sono delle norme che se messe in piedi e controllate risolverebbero il problema: contratti scritti, certezza dei pagamenti e dei tempi di pagamento, e rispetto dei costi minimi per la sicurezza, che ieri è stato il punto di rottura al tavolo con Confindustria e Governo”.

Quello che ci si chiede però è: tutto questo si tradurrà in effetti sul consumatore? E in che modo? “Solo” aumenti o addirittura potrebbe non arrivare la merce nei supermercati, come qualcuno sostiene?

“Al di là delle manifestazioni che si stanno vedendo in giro il problema è che, se non si trova una soluzione, si potrebbe arrivare al fermo tecnico dei mezzi, nel senso dell’impossibilità di andare avanti. Questo è il rischio per i supermercati e per tutto il resto: in Italia l’85% della merce viaggia su gomma, per cui se i camion si fermano oggi non c’è alternativa per gli approvvigionamenti. Se non si riesce a far sopravvivere gli autotrasportatori dunque il problema è per tutti. Attualmente gli autotrasportatori stanno lavorando in perdita. Quindi a un certo punto o chiudono o falliscono. E a quel punto nei supermercati e nelle farmacie e da tutte le altre parti non arriveranno più le forniture. Io ovviamente spero di no, ma il rischio c’è”.

E i vostri interlocutori come rispondono?

“Al tavolo la Bellanova ha detto che non ha idee su come si possa risolvere la questione gasolio. Siamo messi così. Io non voglio dare colpe a nessuno, però troviamo una soluzione che ci permetta di far arrivare i viveri. Perché è più che un’ipotesi quella che i camion siano costretti a fermarsi non per le manifestazioni, ma perché non ce la si fa più con i costi. Attualmente tra gasolio e altro paghiamo mediamente a 1,20 euro al chilometro e causa concorrenza al committente non possiamo chiedere oltre 0,90-1,10. Vuol dire che è più «conveniente» stare fermi che viaggiare. Una situazione insostenibile. E lo dice un pacifista. I camion è il mezzo che trasporta l’economia: in questi anni non è stata fatta una scelta ponderata sullo scambio gomma-treno per esempio e il risultato sono questi problemi”.