Signori, a vincere davvero Pechino Express non è la “raccomandata” Chanel Totti ma un magistrale Guido Meda

Guido Meda è stato rivelazione in terra nipponica già all’esordio: lì per ‘asciugare’ le coppie di concorrenti con i suoi aneddoti XXL, il telecronista è riuscito a rendere le proprie chiacchiere più coinvolgenti della gara stessa. Doveva essere un Malus, si è rivelato Bonus, toccasana. Per esempio, ha dettagliato a Fiona May e al compagno suo Patrick Stevens gli esordi (non sappiamo se sia vero no, ma amiamo sognare). Allora, sarebbe andata così: 1987, 23 anni e il primo incarico in assoluto: commentare in diretta i Mondiali di Slittino. Di cui non sapeva assolutamente nulla, zero, manco i nomi degli atleti: “Ho improvvisato tutto sul momento, mica potevo dire di no! Ai tempi non esisteva Google, quindi ho inventato ogni dettaglio. Se c’era un italiano lo chiamavo Rossi, un francese invece Rousseau, roba così”. Fiona May, terza classificata in finale, è tra l’altro la ‘villain’ dell’edizione: super competitiva e con la pazienza di ’She Hulk’, durante il viaggio ha fatto fuori rivali per molto meno di così. Meda, in qualche magica maniera che passa per forza per l’oratoria gentile e implacabile, è stato in grado di renderla quasi umana. Tanto che la viaggiatrice olimpica si è sentita in colpa all’idea di volerlo/doverlo sbolognare ad altra coppia in gara: “Nulla di personale, scusaci, noi staremmo con te sempre!”.

E come darle torto? Meda prima della partenza ha imparato le basi del giapponese, cosa che ha facilitato non poco i ‘Veloci’ con l’autostop. Rimedio naturale contro ogni malumore, il telecronista sportivo ha cercato a più riprese di veicolare dell’ottimismo nella sempre arrabbiata Fiona May. “Perché la speranza è l’ultima…?”, “Spiaggia!” risponde convinta la campionessa. Per i miracoli Guido deve ancora raddrizzare il tiro, ma l’entusiasmo non gli manca. Perfino quando gli tocca di mangiare interiora di bestiole ben poco appetitose o di soffiare grossi insetti, tramite tubo trasparente, in bocche di sconosciuti terzi. Con il commento della Gialappa’s Band a insaporire tutte cose.