Silvia Salis con il pizzo è tanta roba

Silvia Salis col pizzo è tanta roba. E già qui parte il problema. Perché viviamo in un Paese nel quale puoi discutere per ore di costituzione, rappresentanza, patriarcato, liberazione, diritti, corpo politico e autodeterminazione, ma se una donna fa vedere di essere una bella donna improvvisamente arriva qualcuno a spiegarti che non si fa. Che è sessismo. Che è regressione. Che è oggettificazione. Che una donna impegnata in politica dovrebbe presentarsi come un modulo dell’Agenzia delle Entrate: corpo neutro, faccia istituzionale, desiderio rigorosamente disattivato.

Io invece penso il contrario: far vedere quanto sei fregna — o quanto sei fregno — è un'arma, e le armi non vanno usate con sensi di colpa.

Questa, se proprio vogliamo parlare di liberazione sessuale, sarebbe una liberazione sessuale seria. Una donna dovrebbe poter dire: sì, sono intelligente, sono competente, ho delle idee e, incidentalmente, sono anche una gran bella donna. E allora? Perché mai una delle cose dovrebbe cancellare l'altra?

Il corpo non è un tradimento dell'intelligenza. Il desiderio non è una dichiarazione di inferiorità. La seduzione non è necessariamente una resa al maschio. Può essere esattamente il contrario: sono io che decido quanto del mio corpo, della mia energia, della mia sensualità voglio mettere nel mondo.

E forse è proprio questo che ancora non abbiamo capito.

Perché se le donne fossero davvero libere di esprimere la propria energia sessuale, senza dover continuamente chiedere scusa per essere belle, desiderabili, sensuali, provocanti o semplicemente vive, probabilmente governerebbero tutto e tutti. Non perché la fregnaggine sia una forma superiore di intelligenza, ma perché il desiderio è una delle grandi forze politiche dell'umanità e noi continuiamo a fingere che non esista.

Ben venga dunque la politica che usa anche la propria fregnaggine. Che è, solo i maschi possono farlo?