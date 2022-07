Strage di via D’Amelio, perché ora potrebbe riaprirsi il caso dell’agenda rossa di Paolo Borsellino

A tutt’oggi non si sa l’identità di chi ha progettato e collocato la bomba in via D’Amelio. Il depistaggio, come ci confermano da Caltanissetta, è acclarato, ma non se ne conosce la regìa. Si può supporre però che vi abbia partecipato qualche elemento dello Stato. È stata una strage di Stato, quella che ha carbonizzato Paolo Borsellino?

Esiste una sentenza che assolve l’avvocato di Salvatore Borsellino, fratello di Paolo, dall’accusa di diffamazione, certificando di fatto che parlare di strage di Stato non è calunnioso. È la tesi sostenuta sia da Salvatore Borsellino che da ultimo anche da Claudio Fava, presidente della commissione antimafia. Certamente si tratta di una strage in cui il ruolo di apparati dello Stato è rilevante e non ancora adeguatamente venuto alla luce.

Il che rende la gravità assoluta di quanto è avvenuto. Dobbiamo pensare che in quel frangente storico, che vedeva in corso anche una trattativa con la mafia, si apriva una fase storica nuova per la Repubblica contro chi la serviva?

La Seconda Repubblica è nata sul sangue dei servitori dello Stato. L’agenda rossa è il simbolo di un passaggio importante della nostra storia recente, non solo politico ma anche istituzionale, che si fece a suon di bombe, con Capaci, con via D’Amelio e con le stragi del ’93, fino all’ingresso in campo di Berlusconi nel ’94. La collega Rizza ed io abbiamo voluto scrivere questo libro per dare una visione più contestualizzata, per far comprendere una vicenda che non è legata solo alla cronaca giudiziaria, al puro dato omicidiario.

Come furono gli ultimi giorni di Paolo Borsellino?

Studiando le fonti e i materiali abbiamo scoperto che la realtà di quegli ultimi giorni supera la più fervida fantasia del migliore dei tragediografi greci. Lo dico senza retorica, sia chiaro, ma Borsellino andò incontro alla morte con la consapevolezza del martirio. Dopo la morte di Falcone, chi lo vedeva da vicino si accorse che cambiò umore. Sentiva il fiato sul collo.

Borsellino era il vero erede di Giovanni Falcone?

Glielo disse il presidente Francesco Cossiga, e Cossiga lo disse a me in una telefonata. Mi raccontò che in un incontro che ebbero in quei giorni gli disse: “se lo metta in testa, lei è l’erede di Falcone, lei e nessun altro”.

Con una valenza di bacio della morte, per lo meno a posteriori.

Beh, il dato di fatto è che sicuramente Borsellino fu sovraesposto in quei giorni. Come se tutta l’antimafia di questo Paese fosse stata concentrata in un uomo solo.

E la mafia se ne accorse, evidentemente.

La mafia se ne accorse, e se ne accorse chi si servì della mafia. Ed è di questi ultimi che non sappiamo ancora l’identità.