Su una ruota nel traffico, sparando i fuochi: chi è Sara Aydin, la biker svedese che ha fatto incazzare la Sardegna

Dalla Svezia con furore. Doveva essere uno dei tanti viaggi che documenta sui social, e in cui mostra le abilità a condurre, anche in maniera spericolata, diversi tipi di moto, sino ad arrivare alle evoluzioni su una ruota con tanto di balletti tra una pedana e l'altra, drifting e altro che fanno impazzire i numerosi seguaci sia su Instagram (oltre 600 mila followers) che su Youtube (più di 400 mila). Pubblicità sprecata per il litorale olbiese e cagliaritano, visto che la 25enne influencer Sara Aydin, motociclista professionista, in sella a una moto dall'età di 16 anni, e che ha costruito il suo personaggio facendone un mestiere, è entrata nella bufera per via del campionario di infrazioni commesse durante la sua vacanza in Sardegna per festeggiare il nuovo anno.