Teresa Langella, l'influencer che si commuove quando vede gente che lavora

"Lo so, forse per qualcuno è insolito farsi vedere emozionati...", così principia Langella la gigantesca autopompa sul nulla che sta per regalarci con generosità. "Oggi guardavo due colf intente a pulire la nostra camera d'hotel e pensavo a quanto io sia riconoscente a figure come queste". Strabiliata, Teresa ha scelto di fare la propria parte: dopo averle fissate stupefatta, tipo le mucche coi treni, per, immaginiamo, una buona manciata di minuti, ha scelto di scendere in campo, di entrare in azione: "Vedere che un piccolo gesto da parte mia le ha quasi spiazzate, mi fa capire ancora una volta quanto valore abbiano certe persone". E viceversa, verrebbe da aggiungere già da qui. Ma Langella, insesorabile, prosegue, in mood ispirazionale. Lei, è chiaro, in questo momento si sta sentendo un esempio, un modello per i propri follower. E, allora, li sprona a diventare migliori, insomma, come lei.

"Dobbiamo essere d'aiuto per non farle lavorare il doppio, dobbiamo dire grazie perché se dopo una giornata di Sci (maiuscolo, sic, dev'essere stato uno slalom gigante, ndr) torniamo in camera e troviamo il letto fatto e la camera pulita è solo grazie a loro. Tutta la mia stima". Emoji cuore rosso.