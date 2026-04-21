Un anno senza Papa Francesco, il silenzio sano di Papa Leone XIV e quella finta rivoluzione che fa fare la guerra (vera) a tradizionalisti e progressisti

Di questo Papa si è detto tutto, la tenerezza e la fortezza, la lucidità politica (mah…) e la visionarietà teologica (mah…). Ha saputo rispondere ai tradizionalisti e alla Chiesa tedesca (i “progressisti”) semplicemente non rispondendo, dimostrano forse che un po’ sì, la Chiesa l’ha trascurata a favore del mondo, cosa positiva o no lo lasciamo dire a voi. Certo non si può dire che molto sia cambiato, nonostante l’apparenza. La visione dell’uomo della Chiesa è rimasta la stessa di sempre, il Catechismo della Chiesa cattolica è lo stesso di Benedetto XVI, la tendenza a conservare della Chiesa resta centrale, l’innovazione è un pungolo che, a fasi alterne, ci porta a diffidare o a rischiare, ma con attenzione. Ora Papa Leone XIV, che ha dimestichezza con le regole e la gestione politica di un’istituzione (è stato anche Priore degli Agostiniani) e mastica teologia, ha un compito difficile. Proseguire nel solco tracciato dai suoi predecessori, ivi compreso Bergoglio, tenendo insieme quei pezzi di Chiesa che pare si siano allontanati nel corso dell’ultimo decennio, interpretando correttamente sia le volontà restauratrici (che vanno, appunto, controllate e non semplicemente accettate) sia la nuova spinta verso la Chiesa tra i più giovani, i quali non devono credere che il Cattolicesimo sia tutto (o solo) tamburelli e gioia per il Creato, una sorta di religione hippie o new age con più storia alle spalle e dunque accettata dai genitori. E forse su questo Papa Francesco qualcosa ha fatto, ribadendo che sì la rivoluzione, sì il No a ogni guerra, sì quel che vogliamo, ma col volto di Cristo ben piantato negli occhi. Lui vedeva il Cristo sanguinante nella fame, nella povertà e nella morte. Papa Leone ha il compito, come suo successore, di ricordare il Dio risorto, quello che arriva dopo il dolore. Il mondo, con le guerre e la follia dei suoi leader, ne avrebbe bisogno.