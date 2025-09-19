W il più brutto d'Italia Poldo Isabettini! Altro che concorsi di bellezza, ma perché c’è un Club dei brutti e delle donne no? Dov'è la body positivity?

Piobbico, definito “paese dei brutti”, reca sui cartelli d'ingresso lo stemma del club, un nasone baffuto che fuma con la papalina in testa. Sotto, lo slogan: “La bruttezza è ‘na virtù, la bellezza è schiavitù”. Giusto: essere belli richiede fatica, impegno, soldi e magari perfino la palestra. Invece con la bruttezza ci si impara a convivere, maturando nel frattempo altre capacità da mettere in campo per consolidare la classica giustificazione: “Non è bello, ma…”. Ed è singolare il fatto che, nonostante il club sia nato per dare una chance alla bruttezza femminile, ora il concorso sia tutto al maschile. Forse ci si è resi conto che la figura femminile non può mai essere così brutta come quella di un uomo, forse le donne si sentirebbero offese nel partecipare a un concorso di bruttezza. Sta di fatto che il premio del Più brutto d'Italia è una vera e propria festa, o Festival dei brutti, che coinvolge tutto il paese. Andrea Petinari, giornalista e videomaker, ha intervistato Poldo, il campione di bruttezza. “Se dovessi perdere, vuol dire che mi riposo un anno”, che un annus horribilis da bruttissimo comporta anche molti impegni. Il nostro campione “Non ha mai avuto una compagna, ma è felice”. E parla anche Giannino “La Belva”, presidente del Club dei brutti da 15 anni: “Il valore del Club è l'inclusione dei brutti, sdrammatizzare le problematiche”. Il presidente, a differenza di Poldo, è sposato, e gestisce un bar con la moglie. E ci sono anche i bambini, capitanati dal presidente del Club dei brutti dei bambini, Tancredi. Che brutto non è, ma a 8 anni non lo è nessuno. Il suo obiettivo? “Sconfiggere il bullismo”. Sembra tutto bellissimo, altro che bruttezza. Bello, e necessario: il contraltare a ogni concorso di bellezza e a ogni post che troviamo su Instagram. E sarebbe altrettanto bello vedere anche una versione femminile del premio.