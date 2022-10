In Italia la transizione verso la circolazione a zero emissioni non sta andando molto bene. Non solo abbiamo il parco auto circolanti più vetusto trai 5 Major Market europei, ma ora un’analisi di Quintegia rileva anche un calo nell’acquisto delle BEV nel terzo trimestre del 2022. Parliamo di 34,8% di unità vendute in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le auto immatricolate sono state solo 5.088 nel mese di settembre, il 54,8% in meno rispetto a settembre 2021. Anche il noleggio a lungo termine è calato. Quintegia segnala un -16,7%. Tra i motivi sembrano esserci i lunghi tempi di consegna, che arrivano a sforare l’anno. La regione più virtuosa per le BEV è sicuramente il Trentino, mentre la Calabria si trova all’ultimo posto. La valle d’Aosta è prima in testa per numero di immatricolazioni, mentre nel Lazio e in Molise crollano del 30%.