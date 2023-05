“Il torto” di Carlo Piano è la biopsia letteraria di Donato Bilancia, il feroce assassino così simile a noi

Il romanzo suddiviso in tre ampi capitoli, tre gironi danteschi: vendetta, cattivo sangue, matta bestialità. E come nell’inferno della commedia, si assiste, impotenti, alla nascita di un killer spietato, senza rimorsi, senza perché. Cosa può spingere un uomo che fino a 46 anni non aveva mai ucciso nessuno a compiere 17 omicidi in pochi mesi? Sarebbe stato l’assassino “perfetto”: le vittime non avevano nulla in comune l’una con l’altra, la maggior parte sono state scelte casualmente. Le indagini erano a un punto cieco; in comune solo l'arma e un particolare tipo di pallottole finlandesi. Solo grazie alla soffiata di un “amico” di Walter, si riuscirà a incastrarlo. Storia di torti, appunto, di quelli che Bilancia chiamava falsi amici e quelli che sosteneva di subire da una vita intera. Alla ricerca di una pace irraggiungibile si lascia morire nel 2020, rifiutando le cure. Per liberare tutti, in primis sé stesso, dal peso della sua presenza.Secondo Carlo Piano, “leggendo la storia di Donato Bilancia, ci si rende conto che la distanza tra il carnefice e quelle che noi consideriamo persone normali, è molto più sottile di quanto si possa credere”. Questa storia termina con una condanna a 13 ergastoli. “Poco prima di Natale del 2020, è morto di covid nel carcere di Padova e la storia mi è tornata su: mi sono trovato costretto a descriverla, a riprendere in mano i faldoni, a risentire i testimoni, a andare nei posti dove erano successe le cose, forse per dimenticarmi di lui, ecco, per cercare di esorcizzarlo”.