Avremmo bisogno di una Tina Anselmi: partigiana, donna libera e contro i poteri (occulti)

Nata nelle campagne di Castelfranco Veneto, aderì alla lotta partigiana a diciassette anni e da allora l'impegno politico non l'ha mai abbandonata. Fu impossibile non schierarsi, disse semplicemente, riguardo alla sua esperienza come partigiana. La sua militanza politica l’accompagnerà nel sindacato e all’interno della democrazia cristiana, attraverso le campagne del diritto di voto per le donne, alle lotte sindacali nelle fabbriche al referendum a favore della Repubblica. Farà anche l’insegnante, dopo la laurea in lettere all’università cattolica di Milano. Entrò in Parlamento nel 1968, nel 1976 fu la prima donna ministro nella storia repubblicana, nominata al dicastero del Lavoro e poi alla Sanità. Compare fra gli autori della riforma che introdussero il servizio sanitario nazionale. Vivrà in prima linea i 55 tragici giorni del rapimento Moro. E fu infine presidente della Commissione d'inchiesta sulla loggia massonica P2 di Licio Gelli. Su questo sfuggente e mai chiarito tema è presente un poderoso volume edito sempre per Chiarelettere: La P2 nei diari segreti di Tina Anselmi a cura di Anna Vinci. Esso racchiude i diari, i foglietti, le annotazioni che Anselmi conservò e trascrisse durante tutto il periodo delle indagini. L’inchiesta fu estremamente difficoltosa, e mancò una vera collaborazione da parte del mondo politico. La pubblicazione nel maggio del 1981 delle liste degli iscritti alla loggia P2 portò a un gravissimo scandalo. Il clamore che ne seguì tuttavia non fu accompagnato da ulteriori indagini. Le lettere raccolte in questo volume sono testimonianza dello spirito della Anselmi, della sua tenacia e nel senso del dovere che non le permise di lasciare nulla di intentato. Verità e menzogna si mescolano, le testimonianze sono spesso inattendibili. Tuttavia il lavoro d’inchiesta svolto ha permesso di aprire un piccolo varco in questo mondo parallelo dove chiunque può essere ricattato e ricattabile, dove la democrazia è a rischio, dove è lo stesso stato a scendere a patti con chi lo vuole distruggere.