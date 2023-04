L'amore per la fi*a e per tante altre cose di Langone. Recensione del suo ultimo libro “La ragazza immortale”: ecco perché leggerlo

E io, adorandolo e adorando come scrive anche quando non sono d'accordo con lui, mi sono approcciato a La ragazza immortale con spirito di devozione. Non posso quindi avere un giudizio oggettivo su questo libro, anche perché per me questo libro va letto già solo perché l'ha scritto, appunto, Camillo Langone. Va da sé che avendolo scritto lui, secondo la narrativa moderna La ragazza immortale sicuramente presenta dei difetti. Il più evidente è che non succede niente, anche se in realtà qui dentro una cosa alla fine accade, ma resta irrilevante nonostante la sua importanza. Questa caratteristica viene addirittura esplicitata nelle ultime pagine. È il protagonista che parla: "I soli romanzi degni d'interesse sono precisamente quelli in cui non accade nulla. Ecco, io vorrei che nel romanzo del nostro amore non accadesse nulla. Nulla, Benedetta, assolutamente nulla, mai". Qui ciò che accade è solamente l'amore. La smisurata beatitudine che l'autore, o meglio il protagonista (ops, lapsus) prova nei confronti di questa Benedetta, una giovanissima studentessa, è talmente alta che lui vorrebbe che questa ragazza non morisse mai. E cosa fa per farla restare per sempre appena ventenne? La fa dipingere dai 10 pittori più bravi.