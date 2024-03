“La letteratura salva dalla violenza social”: Joel Dicker presenta “Un animale selvaggio”: “Invece di chiedere consigli per tutto, seguiamo l’istinto”

Jöel Dicker è il Cristiano Ronaldo della letteratura internazionale. Lo scrittore francofono più tradotto al momento, record di vendite, una serie diretta da Arnaud (Il nome della rosa, Sette anni in Tibet, eccetera).

Dicker ha reso credibile i luoghi comuni sull’America dei thriller, con atmosfere misuratissime. Uno scrittore ginevrino in grado di rendere gli Stati Uniti credibili come scenario noir rispetto a molti nuovi autori, forse fin troppo incastrati nei diktat sociopolitici che richiedono sempre di più di tratteggiare la realtà per ciò che è, fregandosene delle necessità della letteratura come strumento di incontro. Incontro che Dicker auspica in ogni momento.

Siamo stati alla collettiva presso la casa editrice la Nave di Teseo il giorno dell’uscita in Italia del suo ultimo libro, Un animale selvaggio, un romanzo - stavolta ambientato proprio nella sua città natale - che segna una svolta per lo svizzero dopo la trillogia di Harry Quebert.

“Non volevo rispettare ciò che dall’esterno gli altri si aspettavano da me. Mi sono sfidato con questo nuovo libro”. E in effetti spazia. Non si tratta neanche tanto della storia quanto del fatto della scrittura, lo scrivere storie come sfida personale, autoriale, letteraria. “Sono un cuoco terribile, ma quando hai fame non vai a mangiare, ti chiedi cosa tu voglia mangiare. E se non trovi qualcosa che ti piace, esci e vai al supermercato e mangi. Avevo fame e non sapevo bene cosa volessi. Volevo più libertà. E mi sono sentito libero mentre raccontavo la storia”.