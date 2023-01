Detta a caldo, così, poche ore dopo il post, la sensazione è che Madame abbia davvero pestato una merda, e che per provare a pulirsi le scarpe abbia finito per sporcarsi tutta, dal vestito da Power Rangers esibito nella serata di gala di Sanremo ai piedi. Dare la colpa ai genitori, da maggiorenne, è triste. Non ammettere di essere no vax, anche. Non aver mai citato esplicitamente la questione oggetto dell’indagine, poi, è vile. Meglio tacere, piuttosto, che addurre motivazioni implausibili e finire per passare per una con poco sale in zucca.

Amadeus ora non può che squalificarla, perché altrimenti si coprirebbe a sua volta di ridicolo, essere garantisti nei confronti di chi in qualche modo ha detto di aver aggirato la legge diventerebbe difficile, specie perché nel farlo ha provato a addossare la colpa a altri. Credo che anche la Caselli, a capo della Sugar, avrà qualcosa da ridire a riguardo, perché l’immagine dell’artista non ne uscirebbe benissimo, se non ritirasse la sua candidatura al Festival. Resta che il problema, specifichiamolo nel caso ci fosse a leggere qualcuno che pensa come Madame scrive, non è tanto la non vaccinazione, quanto la falsificazione del vaccino e quindi del green pass, per quella, immagino, non c’è trauma familiare che possa avanzare, né c’è giustificazione plausibile, neanche una improbabile convivenza sola con se stessa. Hanno messo in croce Alessandra Amoroso per non aver firmato un cuscino di un fan, vuoi vedere che adesso è il turno di Madame e delle sue supercazzole di svegliarsi ancora cacata?