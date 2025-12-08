“Odio il Natale”! Vera Gemma distrugge la retorica delle feste e dei centri commerciali: “Lobotomizzazione e consumismo. Gesù era altro”

Imparate a dire di no perché i no hanno molto più potere di quegli insopportabili continui inutili, sì. Volate felici più in alto del sole ed ancora più su mentre il mondo pian piano sparisce lontano laggiù. Distaccatevi da questa cruda realtà in cui vi hanno imprigionato per i loro biechi sporchi interessi e scendete in piazza non solo per Gaza, nobile e valido motivo, ma anche per le vostre vite da criceti sulla ruota (una vita che neanche i criceti veri meriterebbero; fateli uscire dalla gabbia ogni tanto). Nessuno merita di lavorare sottopagato fino a spezzarsi la schiena, nessuno al mondo neanche l'essere più spregevole dovrebbe subire incidenti sul posto di lavoro o anche solo vivere emarginato, impaurito da un sistema marcio, ricattato da mutui debiti a vita, e fingere alla vigilia del 24 dicembre di essere felice. Nessuno deve dimenticare le ingiustizie che subisce, nemmeno per un giorno. Cosa cazzo festeggiate? Che vi siete fatti inculare dal potere dall'ingiustizia dalla rassegnazione? Che dovete spendere quei pochi soldi che avete per gli altri? Ma chi se li incula gli altri! È un dovere morale pensare a se stessi quando non si ha una lira e pure se si possiede tanto, non una forma di egoismo perché salvarsi, consente di salvare anche il popolo sovrano nessuno può pensare a qualcun altro se non ha risolto prima con se stesso. Se proprio dovete fare ‘sti' regali, fateli ai bambini, creategli l'illusione che esista Babbo Natale e ingannateli, è giusto che sia così, c'è un momento per essere ingannati nella vita e un altro in cui ci si deve svegliare per forza. L'infanzia è il più meraviglioso degli inganni. Io sono adulta orfana e incompresa. C'è tempo per crescere. C'è tempo per smettere di credere nelle favole. Ma una parte di me è rimasta bambina. Quella bambina che odiava il Natale anche in case molto belle e lussuose con mamma manager meravigliosa e papà Giuliano Gemma ricco e famoso (tranquilli, non odiatemi, sono tempi lontani, al momento non ho una lira). Sì perché, forse è difficile crederci e persino spiegarlo, io a sei anni ragionavo esattamente come adesso, non sono mai davvero cresciuta perché sono nata già grande. Con meno esperienza ma un'inquietudine e una diffidenza profonde verso tradizioni bugiarde e forzate. Un senso di diversità che mi ha fatto soffrire e che negli anni ho imparato ad accettare, a valorizzare trasformandolo in orgoglio forza e dignità, sebbene venga ancora oggi fraintesa, bullizzata sui social e offesa non me ne frega un cazzo anzi ad oggi, mi fa sentire una martire piuttosto sexy e tanta gente, quella giusta mi segue legge quello che scrivo mi comprende e mi ama senza riserve.

La mia emarginazione e asocialità sono diventate una scelta di vita consapevole che mi rende felice e abbastanza irraggiungibile. Lontana da tutta la cattiveria del mondo, da tutte le bugie della vita Serena, a casa, con mio figlio e le mie gatte, Jour e Nuit, troppo bella per essere vera troppo Vera per essere bella. Umile quando serve ma cosciente del mio immenso coraggio di vivere da sempre contro mano. Forte piena di volontà indistruttibile inarrestabile, pronta ad essere crocifissa domani ma anche a vincere l'Oscar. E non me ne frega un cazzo che è Natale, non sarò più buona perché sono buona tutto l'anno. Perché non mi sognerei mai e poi mai di non sorridere ad un bambino Perché prego ogni volta che vedo qualcuno soffrire e piango di nascosto per tutte le ingiustizie del mondo perché combatto in silenzio e non per esibire me stessa e prego, entro nelle chiese nei momenti più impensati senza programmarlo e ogni volta provo un senso di profonda spiritualità e mi commuovo, spesso piango. Perché sono pura, onesta e per me non è mai lo stesso. Perché l'amore è bello come Dio, come il silenzio, la solitudine e chi non ti accetta non sa mai come sei. È bello non pensare essere coscienti della propria estraniazione dal corpo dalla vita e dalla morte. È bello avere una consapevolezza. Quella che il "sé" è immortale. E se c'è troppa gente, troppa confusione se ci si ostina disperatamente a festeggiare si perde questa coscienza questo amore universale che con tutto il rispetto per Giulietta e Romeo e per Shakespeare (che infatti fanno una brutta fine) non ha nulla a che vedere con quell'amore di coppia che vi imprigiona, è un amore indifferente... assente da passioni e battiti frenetici.

Un respiro lento mentre il sangue scorre e il popolo sovrano corre a fare regali e non vorrebbe farli, mai capace di optare per una rassegnazione più sublime... concentrazione, meditazione in solitudine che rallenta finalmente il respiro. Quella solitudine che non ha paura di restare sola. Grazie a Dio posseggo il dono prezioso della consapevolezza e vedo oltre, non ho subito la morte di nessuno perché credo che la morte non esista, ogni giorno mio padre e mia madre sono con me. La festa qui è perenne, dura e pura senza paura. Dedico questo Natale a chiunque vorrebbe essere me e mi odia perché per amarmi ci vorrebbe coraggio. Lo dedico a tutte le Maddalene del mondo, alle puttane di strada, alle spogliarelliste di tutti gli strip club del pianeta, agli innocenti e ai detenuti colpevoli in cella. Agli emarginati ai barboni agli animali abbandonati per strada a quelli che non hanno mai avuto una casa alle dive dimenticate morte in solitudine, ai tossici agli alcolizzati a chi non ha saputo combattere per paura, agli anziani maltrattati per cui la morte è stata l'unica vera liberazione. Lo dedico a chi è nato diverso. A chi non ha ragione mai e non sa essere politicamente corretto perché solo all'idea gli viene da vomitare a chi ha sofferto e soffre la fame ed il freddo, sotto le tende a Gaza senza più un porto sicuro che dovrebbe rappresentare un diritto ma che gli è stato tolto. Lo dedico a chi non piace a nessuno, perché continua a piacere a me e a Dio. E a chiunque si senta solo, voglio ricordare che nella solitudine esiste una grande ricchezza. La forza di amare se stessi senza il bisogno di consensi, l'immortalità che trovi nell'amore che non vuole avere ma vuole soltanto amare. La musica, l’arte, le eredità che non conoscono silenzio e prepotentemente si fanno ricordare per sempre. Perché solo ciò che si dimentica torna a volare nel vento e non esiste più.