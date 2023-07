“Dio avrà anche creato gli uomini, ma Samuel Colt li ha resi uguali”. Era lo slogan pubblicitario diffuso a metà Ottocento per pubblicizzare le nuove Colt, la rivoltella alla portata di tutti. Potremmo aggiungere che Samuel Colt ha, in un certo senso, creato l’America. Non solo per quell’immaginario fatto di un liberalismo non filosofico ma pratico, che vede nel diritto all’autodifesa (anche dal Potere) le stesse caratteristiche del pane, dei capi di bestiame, delle staccionate (e che per questo somiglia più al libertarismo). Ma anche perché, come i berretti, come le pacche sulle spalle, come il pollo fritto, sono una traccia della storia del Paese più grande e importante dell’Occidente, la cui parabola politica e culturale è tanto breve rispetto a quella continentale, quanto più radicale. La Colt è un’arma apparentemente semplice, prodotta con grande abilità. Certo non è mai stata, come ricorda William Burroughs, un’arma troppo precisa. Ma era un’arma facile da usare. La sua grandezza è tutta qui. Samuel Colt, che nasce 209 anni fa esatti, il 19 luglio 1814, rivoluzionò il modo di produrre e commercializzare le armi leggere.