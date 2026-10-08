A Cuba si muore anche senza bombe. Senza luce, senza acqua e senza medici: così gli USA stanno distruggendo un popolo

«Spesso mi capita di guardare negli occhi di mia moglie e di vederli assenti, allora cerco immediatamente di attivarmi e di portarla fuori casa con delle scuse per distrarla», dice Luis. Siamo al bar dell’Hotel Santiago, ex Meliá, la catena spagnola che ha lasciato l’isola dall’ultimo inasprimento di sanzioni, un paio di mesi fa. Infatti la struttura è deserta, ci sono solo le delegazioni internazionali arrivate da Italia, Portogallo, Cile per portare aiuti umanitari a Cuba. «Questo momento è terribile, e so anche che non finirà presto. Lo avevo già detto a mia moglie, proprio alla fine dell’anno scorso, che ci sarebbero stati tempi duri, ma più duri di quelli che pensavamo e che riuscivamo a immaginare. E questo non riesco a spiegarlo alle mie figlie, non ho il coraggio di dire loro di resistere perché se mi dicono che vogliono andare via con quale argomento le convinco a cambiare idea?». Luis parla in lacrime, amareggiato per il suo paese e per come sta soffrendo. Luis, come tanti cubani che non hanno lasciato l’isola, è un difensore della Rivoluzione ma, al tempo stesso, teme per sé stesso e per la sua famiglia se le condizioni di vita dovessero peggiorare.

Ma se parliamo di un tasso di mortalità infantile al 9,9% in un paese che si è sempre distinto per la cura del proprio popolo e di altri popoli con missioni umanitarie mediche nelle emergenze virali, nelle catastrofi naturali e nei conflitti, non c’è peggio che possa e che deve accadere perché, altrimenti, vuol dire che l’obiettivo Usa è stato compiuto. Un tasso di mortalità infantile oggi raddoppiato se si osservano i dati del MINSAP (Ministerio de Salud Pública de Cuba) dal 2018, quando la percentuale era al 4,4%, inferiore a quella degli Stati Uniti che nello stesso anno registrava il 5,7% (dati NCHS, National Center for Health Statistics). Dati confermati dal CEPR (Center for Economic and Policy Research), l’organizzazione indipendente di Washington che analizza gli effetti delle sanzioni economiche sui popoli.