Abbiamo intervistato Gioia Lucia, tra gli ospiti di Transumare Fest: il primo tour, le atmosfere R&B e la bossa nova in viaggio… Ecco cosa ci ha raccontato

Gioia Lucia, come sta andando il tour?

Bene, bene. È il primo tour della mia vita, sì. È molto divertente, certo ci sono anche delle difficoltà, ma direi che ci sono molte più cose belle. Sto conoscendo meglio anche i ragazzi che suonano con me, perché siamo a stretto contatto... quindi sì, sono contenta, anzi, contentissima.

E questo è il tuo primo progetto?

In realtà ho iniziato circa cinque anni fa, mi chiamavo “Lu”, L-U, che per un progetto emergente forse non era la scelta migliore… perché nessuno ti trova se ti chiami così e sei una cantante emergente! Quindi da un anno e mezzo, due, ho cambiato nome in Gioia Lucia.

Come mai hai scelto proprio 'Gioia Lucia'?

Io mi chiamo Lucia, e questo era il punto di partenza. Una sera ero a cena con Federico, il mio produttore e bassista, e ci hanno portato un limoncello che si chiamava “Gioia Luisa”. Ci siamo guardati e abbiamo detto: “Ok, questo è il nuovo nome!”. Stavamo cercando qualcosa che mi rappresentasse, e alla fine è uscito Gioia Lucia: mi chiamo Lucia, ci stava bene… e così è rimasto.

Il disco ha suoni che spaziano dalla disco, all’R&B, all’indie. Quali sono le tue ispirazioni principali?

Ne ho tante, infatti a parer mio il disco è ancora un po’ slegato a livello di generi… quando mi chiedono “che genere fai?”, non so mai rispondere. Nell’ultimo anno ho ascoltato tanto Pino Daniele, poi ho studiato jazz per un anno, quindi quel mondo lì mi ha influenzata. Mi affascinano anche cose più moderne come Nu Genea, Il Mago del Gelato… ascolto molto queste cose. E poi ovviamente il cantautorato italiano, che mi aiuta sempre coi testi, è proprio 'una manna dal cielo'.

C’è un brano del disco a cui sei particolarmente legata?

Un po’ tutti… però direi “Vento in Faccia”. È il mio preferito insieme a “Gli Occhi”, che è anche l’ultimo brano dell'album. Sono molto diversi tra loro. “Gli Occhi” dà anche il titolo al disco: c’è una frase che lo contiene. È stato un ritorno alle origini, l’ho scritta chitarra e voce e volevo che rimanesse così: ho detto “raga, manca questo pezzo, ci deve stare”. Invece “Vento in Faccia” è nato nella mia stanzetta, ma poi si è evoluto grazie a tante persone bellissime, ed è stato anche un feat con Ombra.