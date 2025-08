MANAGEMENT DEL DOLORE POST-OPERATORIO A MOW “La realtà è molto più forte della fantasia, la fantasia mi annoia”, parla Luca Romagnoli. E sui finti sold out e il Transumare Fest…

Come mai fate solo questa data al Transumare Fest quest’estate?

Allora, eravamo fermi per una pausa, abbiamo scelto di fare questa data in casa al Transumare Festival, che è un festival bellissimo. E con quella data poi vogliamo annunciare il ritorno quest'autunno con il tour.

Ma c'è un disco nuovo?

Ci stiamo lavorando, non uscirà questo inverno, ma uscirà qualcosina.

Qualche piccolo spoiler?

Eh, no, ma non perché non te lo voglio dire. Siamo solo all'inizio. Ci stiamo lavorando, sta andando da qualche parte. Forse non abbiamo ancora capito dove, ma sta prendendo una forma.

Nel tempo il tuo stile di scrittura è cambiato radicalmente: dalla rabbia dei primi dischi a toni più dolci e introspettivi, fino alla totale esposizione del tuo album solista. Come è avvenuta questa trasformazione?

Allora, innanzitutto noi riteniamo che fare questo mestiere per rimanere sempre uguali a se stessi è una cosa un po' triste. È triste se non c'è una ricerca del proprio ruolo nel mondo, un adattarsi alle proprie visioni che cambiano, sia per ragioni anagrafiche sia perché cambia il mondo intorno. É triste quando una band si adatta su ciò che già funziona e quindi lo replica in una rievocazione storica di se stessa, no? Lo fa perché funziona, e quindi quell’opera diventa soltanto un prodotto di mercato. Allora questo mestiere smette di avere la fiamma, il fuoco che dovrebbe avere. Per quanto riguarda nello specifico la mia scrittura, sono passati tanti anni da quando ho cominciato a scrivere. La violenza, la rabbia che si ha a vent'anni, la voglia di cambiare il mondo spesso si spegne scontrandosi con la realtà. Scopriamo di essere sempre meno forti. Non ci siamo arresi, ma la prospettiva è un po' cambiata.

Si può dire che esprimi una forma di disagio, ma scegli di farlo con un linguaggio diverso, giusto?

Sì, assolutamente. Diventa sempre più difficile rispondere a queste domande perché il mondo sta diventando sempre più folle e attraverso la tecnologia e i mezzi che abbiamo a disposizione siamo sempre più a contatto con questa follia. Paradossalmente più ci siamo vicini e più diventa difficile descriverla. Come si fa a raccontare per davvero la violenza nei confronti della vita che osserviamo tutti i giorni? Ecco, io mi sento un po' disagio di fronte a queste cose perché scrivo in maniera molto viscerale, diretta. Mi metto sempre a contatto col mondo e con la realtà, non riesco ad allontanarmene perché la realtà è molto più forte e più ampia della fantasia, la fantasia mi annoia. Diventa sempre più complesso parlare di certe cose, ma al contempo non mi voglio arrendere al distacco. All’impotenza. Quel disagio però è diventato più sussurrato, ma forse così è anche più potente, proprio perché la lotta è sempre tra Davide e Golia.