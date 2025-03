Abbiamo visto “The electric state”, il film più costoso della storia di Netflix (320 milioni) con Milly Bobby Brown e Chris Pratt: ma com’è? La critica lo distrugge, ma la verità (che non hanno capito) è un’altra…

Non è profondo come Il gigante di ferro né serioso come The Creator, ma questi paragoni sono poco più che un’associazione di idee. The Electric State è un film sfacciatamente godibile, tenero e comico, tipicamente allegorico (come tutti i film di fantascienza; è questo che li rende tutti un po’ banali), ma resta soprattutto un film da bollino verde, una versione multimilionaria e sviluppatissima de Le avventure di Sharkboy e Lavagirl (anche quello pessimamente recensito), nello stesso campo da gioco di Jumangji (il remake). Ecco un po’ delle critiche: “L’ultimo, The Electric State su Netflix, è costato la sbalorditiva cifra di 320 milioni di dollari. Ciò significa che è il 13° film più costoso mai realizzato. Un’impresa notevole, considerando che l’avventura fantascientifica è una faticaccia orribile e derivativa e l’ultimo lungometraggio imbarazzante dello streamer” (New York Post); “la saga sui robot dei fratelli Russo è un fiasco incredibilmente costoso” (The Guardian); “il film è ovvio, pacchiano e semplicemente stupido” (New York Times).