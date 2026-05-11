Alberto Angela con "Ulisse, il piacere della scoperta" è (di nuovo) pronto a mandarci in trip culturale in Giappone tra il Gundam gigante, i templi, le strade segrete e la vera storia dei 47 ronin

Con un contratto in via di definizione dopo mesi di polemiche, Alberto Angela è tornato con una nuova stagione di Ulisse, il piacere della scoperta su Rai 1. Dopo la puntata evento su Versailles in piano sequenza, il divulgatore per eccellenza della tv sta portando sul piccolo schermo Ulisse, questa volta con un ciclo di puntate che spaziano dalla città di New York al Giappone, passando per Parigi e l'Italia rinascimentale di Lucrezia Borgia.

Ma quelli di Alberto Angela non sono mai semplici viaggi, c'è sempre un filo conduttore: quello di New York ad esempio, è stato la musica. La scoperta della città come viaggio sonoro, con i luoghi della Grande Mela associati ai pezzi che li caratterizzano. Ogni luogo, un brano a descriverlo e a raccontarne l'atmosfera.

Dopo il ritorno di lunedì 4 maggio, la seconda puntata dell'ultimo ciclo del programma sarà dedicata al Giappone, terra lontana e affascinante dove convivono tradizione e innovazione. Qui Angela si affiderà a una voce che ha creato il nostro immaginario di bambini: quella del mangaka Takahashi Yōichi. Un nome che ai più non dirà niente, così come la sua opera principale, Captain Tsubasa; discorso diverso invece, per la sua traduzione in itlaiano, che altri non è che lo storico Holly e Benji.