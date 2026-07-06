Alfonso Signorini nel confessionale di Hoara Borselli: dopo lo scandalo, l’addio al Grande Fratello e il silenzio, davvero è felice “di non avere più nessuno sul mio carro” o è solo scena?

Almeno lui ha evitato la tuta grigia. Dagli errori degli altri si impara. Dalle sventure altrui si prende solo il meglio. Ai tempi fu Chiara Ferragni, pioniera anche di questa strategia di (non) comunicazione.

Persino Fabio Damato - sua spalla destra del tempo - le aveva sconsigliato il “mea excusatio” che divenne meme eterno. E infatti, da allora, tutti coloro che sono incorsi in qualche errore di comunicazione hanno applicato il meglio della strategia inaugurata da Ferragni: il silenzio, che non è meno vittimistico delle giustificazioni in tuta grigia, ma appare - e sottolineamo appare - molto più dignitoso.

Dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona a Falsissimo, Alfonso Signorini non ha mai parlato. Anzi, ha continuato a tenere fede ai suoi impegni televisivi, almeno nei giorni più caldi. Ed ecco che, nel bel mezzo dello scandalo, ce lo siamo ritrovati serafico a chiacchierare del suo libro su Mediaset e da Fazio. Surreale. Soprattutto se si pensa a quanto la sua foto che lo vedeva travestito da infermiera sexy stesse riempiendo il web.



E proprio dell’opinione che ha sollevato quella foto e altre prove a suo discapito, Signorini è tornato a parlare, dopo mesi e mesi di silenzio. Lo ha scritto su una pagina de Il Giornale, in un'intervista di Hoara Borselli. Dopo le accuse di violenza sessuale ed estorsione, mossa dall’ex concorrente del Grande Fratello VIP Antonio Medugno, oggi Signorini ribalta la storia da carnefice mostruoso, si racconta come parte lesa, senza alcun rimorso: “Se non fossi stato una persona strutturata, se non avessi avuto il sostegno di pochissimi amici e il lavoro straordinario dei miei avvocati non ce l’avrei fatta”. Racconta di aver cambiato numero di telefono, oltre ad aver scelto di allontanarsi da tv e giornali, perché non voleva sentirsi sporco per qualcosa di cui non deve vergognarsi, dice. Non si considera un santo e rifarebbe tutto. Anche la gogna mediatica, racconta, è stata più mediatica che altro. Perché la gente che incontrava per strada, anzi, gli mostrava solidarietà e supporto.

Signorini ha posto anche l’accento sulla mancanza di sostegno, invece, da parte di chi gli si professava amico: “Sono felicissimo che non ci sia più nessuno sul mio carro. Ma voglio che non salga più nessuno”. La solitudine dell’eroe abbandonato. Stessa tattica vincente che si attua da anni al Grande Fratello, peraltro: rendersi la vittima isolata per vincere o, in questo caso, per rialzarsi dopo uno scivolone.



Per quanto la storia tirata fuori da Corona ci abbia tutti giustamente indignati, va riconosciuto che la ridicolizzazione di un personaggio, o quella che più comunemente chiamiamo gogna mediatica, sia il modo più scorretto di reagire. Considerando che la vittime o le vittime delle magagne del conduttore erano tutte adulte, vaccinate e consapevoli.

La narrazione del mostro regge fino a un certo punto. Ma si sa, alla massa piace puntare su un solo unico colpevole, Corona glielo ha servito su un piatto d’argento e così è stato. Stavolta è toccato a Signorini, alle sue perversioni e al suo abuso di potere. Certo è che il conduttore non potesse aspettarsi applausi.

Signorini lamenta anche la codardia e la mancanza di supporto pubblico da parte dei vertici Mediaset: “Ho ricevuto telefonate di persone molto importanti anche nel mondo dello spettacolo. Parlo anche di numeri uno che dicevano: È una vergogna quello che ti stanno facendo. Io gli rispondevo: Vero, allora perché non lo dichiari pubblicamente?. Allora abbassavano la voce e sussurravano: Non posso, sennò vengo messo in croce anche io”.