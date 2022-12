Amadeus a Sanremo ha un problema con le donne, basta fare i calcoli (li abbiamo fatti)

Edizione 2020, quela vinta da Diodato, a pochi giorni dallo scoppio della pandemia da Covid19, ventisei concorrenti in gara, nei fatti trentatré artisti, compresi i membri delle due band Pinguini Tattici Nucleari e Le Vibrazioni, sette donne. Di questi, due donne, Tosca e Rita Pavone, aggiunte in corsa, magari, visto mai, sulla scia di certe proteste rivoltegli proprio per l’assenza di donne nel cast, confesso di essere stato io il promotere di tale battaglia, al grido dell’hashtag #lafigalaportoio, e anche delle polemiche relative all’aver detto che le donne dovevano stare un passo indietro, comunque sempre un rapporto sette a trentatré. Tra i giovani, otto partecipanti, dodici artisti tra i quali tre donne, due parte di un duetto, Gabriella Martinelli e Lula. Daje Amade’.

Edizione 2021, quarantuno artisti in gara, di cui undici donne, per la cronaca di queste dieci, tre erano parte di band, Maneskin, poi vincitori, Coma_Cose e La Rappresentante di Lista, e una in duetto con Fedez, Francesca Michielin, da sole no, non le facevano entrare. Tra I giovani, tanto per dire, otto concorrenti, per nove artisti, c’era il duo dei gemelli Dellai, di cui ben due donne, crepi l’avarizia.

Edizione 2022, senza più sezione giovani, come detto, venticinque artisti in gara, trentadue contando duetti e band, di questi dieci donne.

Ora, la cosa è evidente, Amadeus ha un problema con le donne. Non solo lui, è storia vecchia, nessuna donna ha mai diretto un Festival di Sanremo, parlo di direzione artistica, pochissime donne lo hanno presentato, mai ricoprendo anche il ruolo di direttrice artistica, e mai è stato concesso loro di replicare, Amadeus è al quarto Festival di fila, due ne ha fatti prima di lui Baglioni, tre Carlo Conti e via discorrendo. Nessuna donna è formalmente a capo di una major. Non fatemi continunare che mi avvilisco. Comunque Amadeus chiama sempre pochissime donne, mai più del 30% del cast. Quest’anno circa un 25%, anche meno, quindi. Nessuna donna ha infatti vinto sotto la sua gestione, a parte Victoria dei Maneskin, che però è appunto un quarto di una band, mica sarà un caso. A precisa domanda, postagli durante la conferenza stampa, ha risposto piccato, anzi, esausto. Che non vuole più dover tornare su questo punto, lui non sceglie gli artisti per il proprio sesso, schifa con tutto se stesso le quote rosa, ma solo in base alla bellezza delle canzoni in gara, e quelle non hanno sesso.