Amanda Knox fa morir dal ridere: adesso si reinventa anche stand up comedian per il Fringe Festival di Edimburgo

Una risata vi seppellirà tutti: sarà pure fuori luogo, ma se la stand up comedian è Amanda Knox, il celebre detto, da umoristico, diventa macabro. La notizia infatti, è proprio questa: Amanda Knox continuano a fatturare con il delitto di Perugia, perché dopo il libro e la serie su Disney +, adesso arriva anche il monologo teatrale. Di più: porterà il suo spettacolo all' Edimburgo Fringe Festival, che si svolgerà nella capitale scozzese dal 7 al 17 agosto. Al festival di arti dello spettacolo più famoso del mondo, porterà Cartwheel, titolo che è l'equivalente inglese del fare la ruota.
Che la Knox avesse già tentato la strada della comicità non è cosa nuova: risale infatti già allo scorso ottobre il video in cui sale sul palco e si esibisce con un pezzo in cui ironizzava sul suo nome e su come la gente, al sentirlo pronunciare, pensasse contemporaneamente che è sia colpevole che innocente. Ora arriva un intero spettacolo: "Quando ero in prigione - ha scritto la Knox su Instagram - mia mamma avrebbe fatto a cambio all'istante. Ora che sono una mamma, ho pensato molto a come onorare quell'amore e responsabilità. E Cartwheel, il mio primo one-woman comedy show, è la mia risposta".
Ecco dunque di nuovo: Amanda Knox, innocente dopo un travagliato iter processuale per l'omicidio di Meredith Kercher, riparte sempre dal delitto di Perugia. Oggi giornalista, negli anni, a differenza di un più defilato Raffaele Sollecito, è diventata un vero e proprio personaggio mediatico: sfruttando la sua vicenda personale, portando avanti uno storytelling da vittima della giustizia italiana, si è infatti costruita un'immagine di rinascita dopo l'errore giudiziario che l'avrebbe coinvolta.
In questo senso è esemplare The Twisted Tale of Amanda Knox, la serie uscita su Disney + lo scorso agosto. Il racconto dal punto di vista della protagonista, una deliziosa Grace Van Patten che interpreta una Knox ingenua, talmente ingenua che la povera Meredith Kercher quasi non esiste più. Nel fantastico mondo di Amanda i poliziotti sono cattivi e retrogradi, la vittima sparisce e tutto è orchestrato contro "Foxy Knoxy".
A distanza di quasi vent'anni - era il 1º novembre 2007 - dal ritrovamento del corpo martoriato della studentessa inglese nella casa di via della Pergola a Perugia, Amanda Knox ha, nell'ordine, scritto due autobiografie, prodotto il podcast Labyrinths insieme al marito e la serie di Disney +, partecipato come ospite in vari programmi, senza mai cercare di lasciarsi alle spalle il passato ma, anzi, facendolo fruttare economicamente.
La giornalista e attivista contro gli errori giudiziari, adesso vuole anche far ridere, di certo non senza ricordare l'ombra nera che si porta dietro. Chissà se nel suo "one woman comedy show" c'è pure una battuta sull'ironia della sorte che è toccata a Rudy Guede, accusato di concorso in omicidio, ma senza nessun altro colpevole a fargli compagnia nella storia.