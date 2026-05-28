Amanda Knox fa morir dal ridere: adesso si reinventa anche stand up comedian per il Fringe Festival di Edimburgo

Che la Knox avesse già tentato la strada della comicità non è cosa nuova: risale infatti già allo scorso ottobre il video in cui sale sul palco e si esibisce con un pezzo in cui ironizzava sul suo nome e su come la gente, al sentirlo pronunciare, pensasse contemporaneamente che è sia colpevole che innocente. Ora arriva un intero spettacolo: "Quando ero in prigione - ha scritto la Knox su Instagram - mia mamma avrebbe fatto a cambio all'istante. Ora che sono una mamma, ho pensato molto a come onorare quell'amore e responsabilità. E Cartwheel, il mio primo one-woman comedy show, è la mia risposta".

Ecco dunque di nuovo: Amanda Knox, innocente dopo un travagliato iter processuale per l'omicidio di Meredith Kercher, riparte sempre dal delitto di Perugia. Oggi giornalista, negli anni, a differenza di un più defilato Raffaele Sollecito, è diventata un vero e proprio personaggio mediatico: sfruttando la sua vicenda personale, portando avanti uno storytelling da vittima della giustizia italiana, si è infatti costruita un'immagine di rinascita dopo l'errore giudiziario che l'avrebbe coinvolta.