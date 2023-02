In Cazzi e canguri (pochissimi i canguri) (1992), la rivoluzione passa, silenziosa, nei cataloghi di amori disinnescati sul nascere, di discorsi intorno alla persuasione delle bellezza, del desiderio, dell'eros. Un vortice che suona autobiografico perché autentico, ma che di autobiografico non ha altro che lo stile. Uno stile di scrittura che appartiene ad Aldo Busi, a lui solo. Una serie di coordinate dai suoni orchestrali, una sinfonia a favore di ciò che non si era mai scritto prima, in nessun modo. Come se Aldo Busi fosse Boccaccio, se Boccaccio avesse letto Oscar Wilde. E proprio Busi, tra l'altro, vincerà il premio Boccaccio per la sua riscrittura del Decamerone (2013). Il perché di una scelta del genere è presto detto. Aldo Busi stesso sa che le grandi opere devono pungolare il contemporaneo, come una forchetta alla schiena, Essere nemici e amici del presente, come il pirata che ti spinge con la punta di una spada in acqua, e allo stesso tempo di rende consapevole del pericolo. Che poi è quanto Busi fa con le sue opere. Nella sua doppia autobiografia "non autorizzata", Vacche amiche e L'altra mammella della vacca amica, lo scrittore bresciano si fa monumento del presente e per il presente, grazie non solo a una scrittura impeccabile, ma a una storia vorticosa, mai esausta. Egli è lo scrittore del nostro tempo e non gli appartiene. Non tanto perché inattuale, come molti vorrebbero dei grandi autori, ma perché gaio, dotato di una leggerezza pessima per i nostri tempi. Una leggerezza che è satira ma senza ironizzare. Perché di Aldo Busi si può dire anche questo. Lui, che scruta attentamente i costumi degli italiani, ama la Repubblica, ma senza patriottismo e senza smanie destrorse. Come uomo sapiente, un "senatore" fuori dai palazzi di questo, avrebbe detto Verlaine, «impero alla fine della decadenza».