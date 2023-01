Prendi della scienza buona per le apocalissi e condiscila con un po’ di esistenzialismo mitteleuropeo e novecentesco, rendi i personaggi funzionali ad alimentare un senso di colpa, ma scordati la storia. «Forse sta tutta lì la fissazione di alcuni di noi per i disastri incombenti, quell’inclinazione verso le tragedie che scambiamo per nobile, e che costituirà, credo, il centro di questa storia: nel bisogno di trovare a ogni passo troppo complicato della nostra vita qualcosa di ancora più complicato, di più urgente e minaccioso in cui diluire la sofferenza personale. E forse la nobiltà, in tutto questo, non c’entra davvero niente». Sta qui il cuore del libro di Paolo Giordano, Tasmania (Einaudi, 2022), che alcuni dicono papabile per il Premio Strega, se non fosse per il fatto che fa parte da anni del Comitato direttivo, ma tutto si può in questo mondo accomodante. Certo, se questa frase avesse il respiro che vorrebbe avere, allora anche la scelta del tema da parte di Giordano potrebbe non avere nulla a che fare con la nobiltà. Sembra, al contrario, una scelta di comodo, modaiola, adatta a vendere in un periodo di ipersensibilizzazione (ma scarsa empatia). Il cuore del libro, si diceva, tutto in questa frase citata; alla fine del primo paragrafo del primo capitolo della prima parte, In caso di Apocalisse. Pagina 1, per intenderci. Il ché ci spinge a chiedere all’autore cos’altro ci sia da leggere, se la morale della favola viene sbattuta in faccia al lettore dopo appena qualche riga.