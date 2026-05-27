Baywatch e la fine del politicamente corretto che passa per il remake, i costumini e le corse al rallentatore

Che il tanto vituperato "politically correct" sia sul viale del tramonto, non si vede solo su red carpet e passerelle dove la retorica dei corpi ha smesso di parlare di accettazione, di "siamo tutte bellissime", per ricominciare a seguire il vecchio trend della magrezza estrema, ma anche dal ritorno di uno show come questo.

Annunciata per gennaio su Fox, una serie come Baywatch e la sue inquadrature da tv commerciale anni '90, anche solo pochi anni fa sarebbe stata accusata di oggettificare i corpi. Non è certo un mistero che fosse proprio la componente estetica la responsabile di gran parte del suo successo: l'aver lanciato nello show business bellezze come quella di Pamela Anderson, divenuta un'icona sexy di quegli anni, e la fisicità delle guardie costiere di Malibù hanno contribuito a sedimentare la serie nell'immaginario collettivo. Allo stesso tempo, non sarebbe Baywatch senza quegli stessi elementi.