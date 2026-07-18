Carlo Conti ha trovato un cast decente per la nuova edizione di Tale e Quale Show, ma tanto del programma non ce ne frega più niente

All’alba della 16esima edizione di Tale e Quale Show Carlo Conti ha messo su un cast che, a leggerlo scorrendo i nomi, non si passa metà del tempo a chiedersi: “ma questo chi è?”: sono cose per cui gioire, nel disastrato panorama televisivo nostrano.

In partenza il prossimo 23 settembre, il programma è stato spostato dal venerdì al mercoledì sera: nove puntate in totale, in diretta su Rai 1 dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Stabile nella prima serata di Viale Mazzini da un quindicennio, tanto da averci inflitto pure lo spin off Tali e Quali, lo show torna con una giuria rinnovata: fuori Alessia Marcuzzi e Giorgio Panariello, arrivano Elettra Lamborghini ed Alessandro Siani; Cristiano Malgioglio invece, è inamovibile e fisso al proprio posto. Per un Panariello che se ne va perché accetta un’offerta Mediaset che, ha ammesso il comico stesso, non si poteva rifiutare, Malgioglio si divide bel bello tra le due aziende: Amici a primavera, Tale e Quale Show quando torna autunno. Del resto, senza Malgioglio e le sue stravaganze, il programma di Carlo Conti sarebbe tutto un elogio ai concorrenti.