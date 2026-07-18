Carlo Conti ha trovato un cast decente per la nuova edizione di Tale e Quale Show, ma tanto del programma non ce ne frega più niente

All’alba della 16esima edizione di Tale e Quale Show Carlo Conti ha messo su un cast che, a leggerlo scorrendo i nomi, non si passa metà del tempo a chiedersi: “ma questo chi è?”: sono cose per cui gioire, nel disastrato panorama televisivo nostrano.
In partenza il prossimo 23 settembre, il programma è stato spostato dal venerdì al mercoledì sera: nove puntate in totale, in diretta su Rai 1 dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Stabile nella prima serata di Viale Mazzini da un quindicennio, tanto da averci inflitto pure lo spin off Tali e Quali, lo show torna con una giuria rinnovata: fuori Alessia Marcuzzi e Giorgio Panariello, arrivano Elettra Lamborghini ed Alessandro Siani; Cristiano Malgioglio invece, è inamovibile e fisso al proprio posto. Per un Panariello che se ne va perché accetta un’offerta Mediaset che, ha ammesso il comico stesso, non si poteva rifiutare, Malgioglio si divide bel bello tra le due aziende: Amici a primavera, Tale e Quale Show quando torna autunno. Del resto, senza Malgioglio e le sue stravaganze, il programma di Carlo Conti sarebbe tutto un elogio ai concorrenti.
Tale
Come tutti gli adolescenti, anche Tale e Quale Show fa le bizze: le imitazioni che rispondono al titolo del programma scarseggiano, ritrovare le somiglianze fisiche richiede impegno nonostante il trucco&parrucco delle maestranze Rai, il pubblico in sala si alza per la “standing ovation” senza motivo, il conduttore tira avanti perché lui non ne può più di questo programma che si ripropone sempre uguale: al massimo lo tollera, proprio come farebbe un padre amorevole alle prese con un figlio capriccioso.
Eppure ogni anno tornano le stesse imitazioni, in questo show che dopo tanti anni fatica a trovare linfa: sia perché i personaggi più forti sono stati piazzati da Conti già negli anni passati, che perché il pubblico sa già cosa aspettarsi. Ci sorprendono ancora le gare di imitazioni, con quelle protesi posticce appena si alzano le luci, le contestazioni a Malgioglio, il conduttore che ride per assolvere l'obbligo e il momento trash che se non tocca a Gabriele Cirilli passa a Carmen Di Pietro, e se non è più Carmen Di Pietro, ritorna di nuovo a Cirilli ma stavolta accoppiato a Flavio Insinna? Appunto, e stavolta che Carlo Conti è riuscito di nuovo a scovare un cast con qualche nome di rilievo, difficilmente il programma ritroverà smalto.
Del cast infatti fanno parte: la collega Paola Perego, l'ex velina Maddalena Corvaglia, la conduttrice (nonché ex di Conti) Roberta Morise, la cantante Selma, Anna Pettinelli che lascia Amici per migrare su Rai 1, la figlia di Al Bano Jasmine Carrisi, i comici Andrea Perroni e Max Paiella, il giornalista sportivo Stefano Meloccaro e Vladimir Randazzo, attore che interpreta Nunzio nella celebre Un Posto al Sole. Nella passata edizione invece, c'era Samuele Cavallo che nella soap di Rai Tre è Samuel, il collega, coinquilino e amico di Nunzio.
La 16esima edizione di Tale e Quale Show paga lo scotto delle annate precedenti, a dispetto dei nomi che a questo giro sono per la maggior parte conosciuti: se un cambiamento ci sarà, quello è il giorno di programmazione. Rai, ma perché ci fai questo?