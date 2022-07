Carlo Massarini: “Måneskin bravi, ma i brani?” Achille Lauro: "Cantante mediocre". E Jovanotti, Vasco, Diodato, gli stadi per curriculum e la Rai senza coraggio...

Prologo: quando, in redazione, mi hanno assegnato l'intervista a Carlo Massarini, ho inscenato un'artificiale noncuranza che provasse a mascherare il giubilo per l'occasione irripetibile che mi girava tra le mani. Ossia ritrovarmi a fare quattro chiacchiere con uno dei personaggi storici del nostro giornalismo musicale. E per chi già in tenera età sognava di firmare articoli di musica, assicuro che è come azzeccare il tredici al Totocalcio. E infatti, l'alter ego di Mr.Fantasy ha fatto la storia della musica e della televisione italiana, portando, ad esempio, e ben prima di Mtv, i videoclip in una programma Tv.

Io a quei tempi non ero ancora nata (era il 1981), ma al contrario della GenerazioneZ, abituata alle clip che accompagnano i brani, so bene quanto quella rivoluzione sia stata leggendaria. Una delle tante del giornalista, nonché autore e conduttore, che partendo dai microfoni della Rai, ha attraverso 40 anni di musica, collaborando con riviste storiche come Popster e alla prima edizione italiana di Rolling Stone.

E così, dopo aver portato a termine la sua ultima fatica in Tv (Startup Economy, su La7), e contemporaneamente al nuovo progetto “The Beatles live again - Magical Mystery Story” (molto più di un tributo al mitico quartetto di Liverpool), il giornalista è anche atteso ospite di RockSophia (Civitanova Marche, dal 29 al 31 luglio), per realizzare un ritratto della carriera di Lucio Dalla. E partendo da un aneddoto sul genio bolognese, la nostra chiacchierata si è trasformata in un vero e proprio affresco sulla musica e televisione italiana.