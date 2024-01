Abbiamo detto tutti maschi tranne Elodie, e questo, volendo, potrebbe suonare come una notizia nella notizia, perché a occhio, o meglio a orecchio, visto il successo devastante di Mon Amour, questa estate, e di Bellissima, nei mesi precedenti, di Annalisa, qualcuno avrebbe potuto scommettere che fosse lei a trovarsi in quella posizione, invece no, disco uscito troppo tardi, se ne riparlerà, forse l’anno prossimo. Del resto, altra notizia, questa però meno clamorosa, nella nostra top 100 ci sono svariati album che sono usciti nel 2022, tipo Lazza, che con Sirio, certo trainato dal successo sanremese di Cenere, si trova al secondo posto. O anche tipo Ahia!, dei Pinguini Tattici Nucleari, già presenti con Fake News, uscito nel finire del 2022, al quarto posto, che si assesta al ventiquattresimo posto. O tipo Persona di Marracash, lì al diciottesimo posto, lui che è anche al sedicesimo posto con Noi, loro, gli altri, e qui siamo nel miracolo vero e proprio, perché persona è uscito nel 2019, mentre Noi, loro, gli altri nel 2021, e ancora sono entrambi in top 20. Inutile star qui a citare tutte queste situazioni, perché vi sarà già chiaro che la classifica italiana è in realtà faccenda di poche persone, tutte nate da queste parti, e tutte che parlano italiano. Anche se al primo posto c’è Geolier, con Il coraggio dei bambini- Atto II, che più che altro rappa in napoletano. Ecco, Geolier. Quest’anno Geolier andrà in gara al Festival di Sanremo, rinverdendo un classico dell’era Amadeus, classico che vuole il campione di vendite dell’anno precedente andare a raccogliere il raccoglibile, suppongo più in fatto di sponsor che di pubblico, già è il campione di vendite, passando dall’Ariston. È successo nel 2022 a Rkomi, in gara seppur Taxi Driver fosse campione di vendite l’anno precedente, e per la cronaca Taxi Draver è subito dopo Ok Respira di Elodie, al ventunesimo posto. È successo a Lazza, campione del 2022, in gara nel 2023. Strana cosa, se si pensa che un tempo chi vendeva molto snobbava di default il Festival, proprio perché non aveva bisogno di quella vetrina. Ma, in fondo la top 20 degli album ci dice anche questo, Sanremo intercetta i campioni di vendita e in qualche modo li aiuta dopo il loro passaggio, infatti in classifica ci sono ben piazzati il già citato Lazza, che primo nel 2022 è secondo nel 2023, Mengoni, vincitore a Sanremo e quinto in classifica degli album, Tananai, che si piazza all’ottavo posto, Ultimo al decimo, e la già citata Elodie. Al terzo posto abbiamo La Divina Commedia di Tedua, uscito assai dopo Geolier, quindi con buona probabilità ancora in alto l’anno prossimo, X2VR di Sfera Ebbasta, uscito davvero di recente, e Milano Demons di Shiva, al momento in galera, lui che è in top 20 anche con Santana Seasons, al diciannovesimo posto. Altri nomi presenti in top 20, tanto per far finta di essere dei cronisti, Guè con Madreperla al nono posto, i campioni di live in giro per il mondo Maneskin, all’undicesimo posto con Rush!, seguiti da Innamorato di Blanco, 10 di Drillionaire, Carattere speciale di Thasup, Io non ho paura di Ernia e poi, saltando al diciassettesimo posto, da CVLT di Salmo con Noyz Narcos. I primi stranieri in classifica sono Travis Scott con Utopia al ventiduesimo posto, lui ritornerà più avanti, e un miracoloso ventitreesimo posto per The Dark Side of the Moon, a cinquant’anni dall’uscita. In tutto gli stranieri presenti in classifica sembrerebbero venti, non fosse che in realtà Taylor Swift e The Weeknd sono presenti con tre album a testa. Mancano molti degli artisti che uno si aspetterebbe di trovarci, o almeno, presuppongo ci sarebbero potuti arrivare, un nome su tutti, sempre pensando a Sanremo, Colapesce e Dimartino, Ariete, Levante, Giorgia, ma anche lo splendido album di Olivia Rodrigo, santo Dio, come anche i Rolling Stones, per dire, o Lana Del Rey.