Da Babylon a Luca Bianchini. I film e i libri che ti salvano dal calcio e dalla brutta politica di Schlein e Meloni

Ora sotto con i film, per me dvd vista la mia condizione. Due film italiani e uno statunitense. Derubato, recentemente, di vari premi Oscar. Per me che non sono assolutamente un critico ma solo uno che ama, maniacalmente, il cinema. La cuccagna di Luciano Salce, del 1962, Scipione detto anche L'Africano di Luigi Magni, del 1970, e Babylon, di Damian Chazelle, del 2022. tre storie diversissime ma acchiappano lo stomaco e lo stritolano. Salce - un grande mai troppo riconosciuto come tale - appare anche nella pellicola come un risibile colonnello da macchietta ma il film "è Luigi Tenco”, il cantante suicida anni dopo al festival di Sanremo, la giovane e bella Donatella Turri, poi eclissatasi dal "rutilante mondo dello spettacolo", e l'attore, caratterista di primissimo piano, Umberto D'Orsi nei panni, indimenticabili, dell’italiano affarista e maneggione degli anni '70, '80 e '90. Un gran film, che precede il bellissimo, struggente Io la conoscevo bene di Antonio, padre del defunto cantautore Paolo, Pietrangeli e con una giovanissima, leggiadra Stefania Sandrelli, Enrico Maria Salerno, cinicissimo, e Ugo Tognazzi, commovente e drammaticissimo. Sia questo film che La cuccagna sono il famoso "boom italiano che ha ridotto l'Italia a questi anni terribili. Scipione detto anche l'Africano offre una chicca da non perdere: i fratelli Marcello e Ruggero, il montatore più bravo, celebre e importante del cinema italiano, insieme. Scipione l'Africano e Scipione l'Asiatico. Storia romana in romanesco. Con Silvana Mangano, in De Laurentiis, Turi Ferro, Fosco Giachetti e Vittorio Gassman.