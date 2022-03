Nell’esatto momento in cui osserviamo la foto della “nostra” bambina, provando “vicinanza”, empatia, adesione a ciò che mostra nel suo profondo, dobbiamo sapere altrettanto che, nell’opposto polo della guerra, ideologicamente, umanamente a noi distante, lontano, vive, non meno presente, un’altra ideale foto che corrisponde alla medesima adesione emozionale; ciò accade anche se noi, al momento, ignoriamo lo scatto dove appare l’altro, il bambino “nemico”. Facendo ritorno ancora ai rullini di Robert Capa nella guerra di Spagna, in questo nostro caso, potremmo mettere a confronto la foto dove si scorge un piccolo miliziano repubblicano: un fucilino giocattolo in spalla, la minuscola giberna e le buffetterie sopra il maglioncino di lana invernale abbottonato fin sul collo, la bustina del Battaglione “Acero” sul capo, stampigliata con l’acronimo UHP, “Uníos Hermanos Proletarios”; Barcellona, 1936. Molti di noi, in nome di un sentire “civile”, siamo amorevolmente risucchiati dallo sguardo di quel bambino che sentiamo prossimo, aderiamo alla “sua” guerra, ne riconosciamo lotta antifascista, il suo “No pasaran!”.

Nello stesso momento, sul fronte opposto, nel bando franchista, ovvero fascista, appare invece la foto del piccolo Restituto Valero, dove era nato durante l’assedio, in braccio al colonnello difensore dell’Alcázar di Toledo. La sua immagine, lui a due anni, era stata utilizzata dalla propaganda franchista. Allo stesso modo del bambino della Repubblica, anche quell’altro appare in divisa militare, sebbene da “legionario”, due suore sembrano sorridergli alle sue spalle, ne cantano in coro l’affetto. Ogni fronte ha insomma la “sua” foto dinanzi alla quale commuoversi, manifestare retorica, versare lacrime, adesione propagandistica. Non occorre aver letto Roland Barthes, semiologo, ovvero saper decifrare i segni, per comprendere questa semplice, simmetrica, verità delle cose. Chi volesse però porre il nodo della “parte giusta”, sappia che, una volta adulto, Restituto, divenuto da adulto ufficiale, capitano paracadutista, si distinguerà per un pronunciamento antifranchista, ritrovandosi espulso dall’esercito stesso per aveva aderito alla Unión Militar Democrática. Restituto Valero, “El Niño del Alcázar”, è morto 83enne nel marzo del 2020. Del piccolo miliziano fotografato da Capa nulla sappiamo, neppure il nome, il destino, ci resta il suo sguardo proprio dell’infanzia. Per la bambina in armi a Kiev sogniamo ora la pace, di più, la vittoria sui crimini altrui.