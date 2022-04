Ma "a volte esagera" parecchio. Un esempio fra tanti? Quella volta che esasperò Fabrizio Simoncioni (detto "Simoncia"), ingegnere di registrazione e missaggio, tra i più accreditati in circolazione. "Sdraiato su una nuvola" rimane l'unico album, in quarant'anni di carriera che Simoncia ha lasciato a metà, appunto per colpa del temperamento di Grignani. Così ha ricordato l'accaduto: "Vivevo un periodo fortunato, ero molto richiesto da tutti ed ero appena entrato nella band di Ligubue. In quell'anno mi arrivarono, tra altre, due proposte prestigiose, una dal produttore di Carmen Consoli, per i mixaggi di "Stato di necessità" (2000), e una dal manager di Gianluca per "Sdraiato su una nuvola". All'inizio rifiutai per il secondo, perché ero pieno di lavoro, ma Gianluca volle incontrarmi personalmente, desideroso di avermi a tutti i costi. Per cui, più che lusingato, nonostante tutto iniziammo a lavorare al disco, prima a Milano, da Mauro Pagani. E già lì, gli episodi complicati non mancarono. Poi col trasferimento all'isola di Capri, al Capri Digital Studios, si consumò proprio il disastro. Fai conto che sui mixaggi ero davvero velocissimo, ne chiudevo uno ogni 7-8 ore. Ma con lui, dopo una settimana intera di lavoro, dodici ore al giorno in studio, non avevamo concluso una beata... Per cui, all'ottavo giorno, per non cedere alla violenza fisica, finsi un dolore alla spalla, presi il primo traghetto per Napoli e me ne scappai a gambe levate!"

Intanto, mentre raccoglievamo le testimonianze, la sensazione che si ha sempre più forte è quella del suo distacco dalla realtà. Lo confermano diversi fan storici, impegnati in passato nei gruppi che diffondevano la sua comunicazione, ma che preferiscono rimanere anonimi: "La verità? Da anni non sopporta più nessuno attorno, non solamente le ragazzine, come agli inizi. Non è più desideroso di instaurare realmente un rapporto con gli altri, non si concede neanche per una foto o un autografo. Un esempio eclatante? Concerto a San Venanzo (2017), un papà chiese l'autografo per suo figlio di dieci anni, e lui replicò a voce alta: "Non ci penso nemmeno...". Ecco, non compiacere neppure un bambino piccolo, la dice lunga. Il tempo l'ha proprio cambiato, all'inizio non era così. E poi ai concerti quando inizia a bere... L'ho potuto verificare di persona a Foligno (2016), ho constatato che esige diverse quantità di alcolici nel camerino. Così finisce che si presenta sul palco alterato, dimentica le parole delle sue canzoni, e poi si "incazza" col fonico di turno... Ma è anche un gran perfezionista. Probabilmente la sua è ansia da prestazione. Di sicuro è preferibile che arrivi solamente un minuto prima ai live, così non perde il controllo. Purtroppo è una persona piuttosto autodistruttiva". Per non parlare delle persone che gestiscono la sua immagine, che oggi sembrano il vero obiettivo delle invettive di una larga parte dei fan: "Hanno contribuito a rovinarlo in maniera significativa. Dai, non sono in grado di gestirlo, non hanno esperienza, sono semplici fan come eravamo noi che lo assecondano in tutto".