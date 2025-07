Diodato se la mena contro la destra: “Non mi pare che abbiano mai espresso artisti capaci di incidere sull’opinione pubblica”. Ma è davvero così? Ecco una lista anti-caz*ate, da Guareschi e Pirandello a…

Una volta per tutte rispose Giovanni Raboni, non esattamente un pericoloso fascista, con una serie di pamphlet raccolti un paio di anni fa dall’editrice De Piante sotto il titolo (preso proprio da uno di questi pezzi) I grandi scrittori? Tutti di destra. L’obiettivo era quello di smentire la vulgata che voleva la cultura tutta a sinistra. È chiaramente falso, lo è al punto che sostenerlo è davvero palese ignoranza o volontario negazionismo. In entrambi i casi un crimine intollerabile per una persona che si esprime su questi temi. Allora possiamo fornire una breve lista di qualche artista, intellettuale e scrittore che Diodato potrebbe voler recuperare. Si dica tuttavia a Diodato, che fa il bell’artista di sinistra e si convince che a destra vi sia il deserto, che la fragilità umana, tanto per cominciare, non è scrivere canzoni dolenti e cantarle con una chitarra acustica. La fragilità umana è anche la scoperta che l’io è un’illusione, o qualcosa di più complesso, di autodistruttivo, come ricorda uno scrittore di destra, Luigi Pirandello. Si è fragili quando si esce allo scoperto e non sai più tenere insieme la realtà, la fragilità è un fischio nell’orecchio e tutta la violenza dell’esperienza bellica di Louis-Ferdinand Céline, altro scrittore “di destra” (mettiamo le virgolette non perché non lo fosse; ma perché, come sa chiunque non tenti di dissezionare la cultura, non esistono davvero artisti di destra e di sinistra). O l’impermanenza, la vulnerabilità, di Giuseppe Ungaretti.